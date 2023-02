Les Clermontois se sont appuyés sur leurs avants pour dominer les Castrais samedi à l’occasion de la 17e journée de Top 14 (41-26). Avec trois des cinq essais clermontois marqués suite à une avancée sur ballon porté, dont un de Peceli Yato. Le Fidjien s’offre par ailleurs un triplé avec également un essai en force puis une réalisation en conclusion d’une offensive collective, donnant même le bonus offensif aux Clermontois. Christophe Urios peut célébrer cette victoire bonifiée pour sa première au Michelin à la tête de l’ASM.

Le nouveau manager de Clermont Christophe Urios était « impatient de retrouver le Michelin et de laver l’affront de Lyon ». C’est chose faite ! Face à Castres ce samedi dans le cadre de la 17e journée de Top 14, les Auvergnats ont mis du temps à écarter d’accrocheur Tarnais mais finissent par s’offrir une victoire avec bonus offensif (41-26).

Oh, tout n’a pas été parfait et Christophe Urios saura pointer les détails à vite régler par ses troupes. Quelques approximations, avec de nombreux en-avants et par moment un petit manque de réalisme. Mais au final, il devrait apprécier le cœur mis à l’ouvrage par ses joueurs pour aller chercher en toute fin de match un cinquième essai, synonyme de bonus offensif.

Des avants conquérants

Le nouvel homme fort de Clermont avait évoqué le fait que l’ASM avait besoin d’avants conquérants. Ceux-ci ont répondu présent, à l’image de l’aérien capitaine Arthur Iturria ou du puissant 3e ligne Peceli Yato, auteur d’un triplé. Dans cette rencontre, les Auvergnats démarrent pied au plancher avec un premier mouvement d'envergure, qui n'est pas concrétisé en coin malgré un plongeon d'Arthur Iturria vers l'en-but (3e). Les Clermontois veulent mettre du rythme et déstabiliser leurs adversaires. Cela paie tout d'abord avec une pénalité convertie par Jules Plisson (7e). Mais ils se font ensuite rapidement doucher par un essai de Santiago Arata, mis sur orbite par Benjamin Urdapilleta (11e). Les locaux répliquent donc par leurs avants, fil rouge de cette rencontre.

Sur une touche captée près de l'en-but par Arthur Iturria, les joueurs de Christophe Urios organisent un ballon porté, récompensé par un essai de pénalité (20e). Pour une faute sur celui-ci, Baptiste Delaporte laisse ses partenaires à 14 contre 15 pendant dix minutes. Mais pendant cette période d'infériorité numérique, les Tarnais montrent qu'ils sont toujours aussi habiles en terme de gestion. Cela se traduit par un rythme maîtrisé et deux nouvelles pénalités de leur maestro argentin Benjamin Urdapilleta (24e et 27e). L'ouvreur capitalise même d'un nouveau coup de pompe (37e) et Castres mène alors (10-16). Clermont s'en remet encore à ses gros. Pénalité jouée en touche, Arthur Iturria visé dans les airs et un nouveau ballon porté plus loin, le talonneur Benjamin Boudou boucle l’essai. Avec la transformation en coin de Jules Plisson, Clermont reprend les devants juste avant la pause (17-16, 39e).

Un triplé pour le revenant Yato

Clermont reprend le deuxième acte avec la même technique. Ballon porté pour avancer, Benjamin Boudou est stoppé à deux mètres de l’en-but. L’action rebondit vers la droite mais un accrochage de maillot de Fritz Lee sur Filipo Nakosi empêche Cristian Ojovan de valider un nouvel essai (42e). Ce n’est que partie remise avec une avancée en puissance de Peceli Yato, sur ballon porté bien sûr (51e). Castres ne cède pas et inscrit l’essai de l’espoir par Josaia Raisuqe (53e). Une pénalité de Benjamin Urdapiletta permet même à Castres de recoller à une longueur (27-26, 60e). Le suspense est alors relancé. Mais l’omniprésent Peceli Yato joue à la main une pénalité à 5 mètres en faveur de Clermont. Et le 3e ligne fidjien marque en force et en coin (67e).

En fin de partie, les Tarnais font preuve d’indiscipline (jaune à Cocagi, 64e, rouge à Raisuqe 74e) et les locaux en profitent pour jouer leur va-tout et tenter d’inscrire un cinquième essai, synonyme de bonus offensif. A l’issue d’une énorme remontée du terrain, ils y parviennent. Sur un service d’Alex Newsome, c’est forcément… Peceli Yato qui est à la conclusion. L’ASM s’impose 41-26 à l’issue d’un drôle de match. Christophe Urios peut apprécier de débuter au Michelin avec les 5 points. En face, les Castrais repartent à vide. Leur bilan reste maigre à l’extérieur cette saison : aucune victoire et seulement deux points de bonus défensifs en neuf déplacements.