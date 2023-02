TOP 14 - La période de doublons est un cas épineux à gérer pour les clubs du Top 14, qui voient leurs meilleurs éléments partir avec l’équipe nationale. Du côté de Toulouse, c’est encore plus vrai, en tant que plus gros pourvoyeur du XV de France. Mais cette saison, le staff semble avoir anticipé cette période.

Cette saison encore, Toulouse se voit amputer d’un certain nombre d’internationaux. Si le club enregistre de bonnes nouvelles avant la réception de Bayonne avec les retours de Willis, Roumat, Barassi et Lebel. Le club reste privé de Dupont, Ntamack, Jelonch, Marchand, Baille, Ramos et Jaminet.



Lors de cette fenêtre internationale, le Top 14 ne s’arrête pas et c’est souvent l’occasion pour les remplaçants et les jeunes pousses du club de grappiller du temps de jeu. Mais dans une écurie comme le Stade toulousain, cette partie de la saison n’est jamais simple à gérer. La saison dernière le club avait enchaîné une série de 4 défaites en 5 matches. Une période creuse qui avait de quoi nourrir des regrets puisque ces points perdus leur auraient probablement permis d'éviter les barrages des phases finales.



Mais cette saison, on semble avoir anticipé la chose dans les rangs toulousains. Comme l’explique depuis le début de l’exercice, le manager Ugo Mola : "Cette saison, on arrive à mieux gérer et à anticiper les choses. On a reposé quasiment tous nos internationaux qui n'étaient pas blessés, et on continuera à le faire, quitte parfois à prendre 30 points à La Rochelle comme ce fut le cas." Même son de cloche du côté de Jean Bouilhou en conférence de presse qui explique que cette étape du mois de février a été anticipée : "cette saison, nous avons préparé la période de doublons en faisant beaucoup plus jouer, ceux qui seraient amenés à avoir du temps de jeu à cette période, c’est le cas par exemple de Guillaume Cramont"

Le talonneur Guillaume Cramont était titulaire contre Montpellier Icon Sport - Icon Sport

En comptant sur ses jeunes, la stratégie de mise en repos portée par Ugo Mola et une implication collective, les Toulousains veulent se donner les moyens de passer l’hiver sereinement.

Des doublons en confiance

Avec la victoire bonifiée face à Montpellier le week-end dernier, le club de la ville rose s’est offert un premier succès important dans cette fameuse période des doublons. Un résultat acquis en deuxième période, après un premier acte manqué. Si l’apport du banc a fait la différence, certaines jeunes pousses à l’image de Dimitri Delibes ou le talonneur Guillaume Cramont ont confirmé leur montée en puissance.

A lire aussi : Top 14 - Dimitri Delibes (Stade toulousain) : "Toulouse, j’ai toujours eu des étoiles dans les yeux pour ce club"

Pour le deuxième ligne australien Richie Arnold, cette période s’effectuera d’une manière beaucoup plus sereine au vu de la montée en puissance de son réservoir : "c’est une opportunité pour les jeunes joueurs cette période, ils sont pour la plupart plus expérimenté que la saison dernière, et chaque semaine on prend de la confiance."

La jeune garde toulousaine veut monter en puissance durant la période du Tournoi Icon Sport - Icon Sport

Un groupe plus expérimenté donc qui bénéficie de la politique de rotation pour grappiller du temps de jeu et aborder cette période avec le plus de confiance. À l’image d’un certain Martin Page-Relo, doublure d’Antoine Dupont qui en l’absence du numéro 9 international démarre les rencontres en titulaire à la mêlée, une situation qu’il aborde avec le plus de sérénité possible : "c'est à moi de montrer que je peux assumer le poste de n°9 en l'absence d’Antoine, mais c’est un défi qui me plaît."

Après une première victoire contre Montpellier, Toulouse doit maintenant confirmer contre Bayonne pour aborder la suite des doublons le plus sereinement possible.