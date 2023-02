TOP 14 - Déjà tombeur d’un Stade toulousain diminué lors du match aller (26-22), l’Aviron bayonnais aimerait bien profiter de l’absence des internationaux pour créer la surprise samedi après-midi. Mais le club basque sait que la tâche ne sera pas facile.

Pour avoir fréquenté la maison toulousaine pendant trois ans en tant que joueur (1993-1996), puis de longues saisons par la suite comme entraîneur des Crabos puis des Espoirs (2009-2018), Éric Artiguste sait trop bien qu’un match à Ernest Wallon n’est jamais facile.

Et ce, même quand les cadres rouge et noir sont absents, comme ce sera le cas samedi, puisque de nombreux Toulousains seront sollicités pour le Tournoi des VI Nations. “Bien sûr, il va leur manquer des cadres, des bons joueurs, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons que nous allons être reçus comme il se doit et les 23 sur la feuille vont tout faire pour réaliser un gros match, glisse l’entraîneur assistant des trois-quarts, également chargé des skills. Et connaissant le père Mola, il leur parlera certainement d’il y a deux ans.”

Pour cause, lors du dernier passage de l’Aviron bayonnais en Top 14 (saison 2020-2021), le club basque avait créé la surprise en s’imposant à Ernest Wallon (28-32) à deux journées de la fin de la phase régulière, dans une rencontre où les rouge et noir étaient (aussi) privés des internationaux.



Plus près de nous, fin octobre, l’Aviron avait mis fin à une série de cinq victoires d’affilée des Stadistes (26-22), pendant qu’Antoine Dupont, Romain Ntamack et consorts préparaient la tournée d’automne avec les Bleus. “Ils ont perdu à Bayonne, ils vont vraiment avoir envie de faire un gros match contre nous, car ce sont des compétiteurs et que c’est l’état d’esprit du club”, poursuit Artiguste.

"On va dire qu’on ne va pas trop se plaindre"

Le hasard du calendrier a donc fait que les deux dernières fois que l’Aviron a affronté Toulouse, les meilleurs joueurs rouge et noir n’étaient pas là. Ce sera une nouvelle fois le cas, samedi, puisque le XV de France se trouvera à Rome où il attaquera le Tournoi le lendemain. “On va dire qu’on ne va pas trop se plaindre, avoue l’ancien trois-quarts centre. Après, on a quand même des joueurs d’expérience, des leaders qui ont joué dans de grandes équipes. Ils ont la tête sur les épaules. Ils savent très bien que ça va être un match particulier et dur. On va bien se préparer, mais c’est tout.”



Sérieux et ambitieux, les Basques veulent surtout montrer le même visage que celui affiché lors des autres déplacements cette saison, puisque - fait rare pour un promu - Bayonne n’a pas lâché le moindre match. Les garçons entraînés par Grégory Patat n’ont jamais reçu de claque à l’extérieur et seul le MHR a pris cinq points face à l’Aviron (35-14). “Dans tous les déplacements qu’on a pu faire, nous nous sommes toujours accrochés, nous avons toujours fait des bons matchs. Il n’y a aucune prétention et samedi, nous voudrons faire une belle prestation, c’est tout”, annonce “Cancan” Artiguste.

L’exemple montpelliérain

Si l’Aviron bayonnais veut être vigilant avant ce voyage à Ernest Wallon, c’est aussi parce que les Basques ont vu, comme tout le monde, la prestation des rouges et noir face à Montpellier, en seconde période, dimanche soir. “Malgré les absences des internationaux, il y a quand même un sacré effectif. Ils ont des joueurs hors-normes”, note Artiguste.

À l’approche de la réception de Bayonne dans le cadre de la 17ème de Top 14, Dimitri Delibes est revenu sur la victoire à Montpellier, avant d'évoquer sa récente prolongation dans le club de la Ville rose.https://t.co/QhbZm4tjvK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 1, 2023

D’ailleurs, le technicien, qui a longtemps entraîné les espoirs du Stade, sait que les “doublures” ou les jeunes, qui auront la chance de disputer ce match, voudront montrer leurs qualités. “Toulouse, c’est à part, dit-il. Quand tu mets les mecs avec l’équipe une, ils font tout pour y rester, ils ont envie d’exister. Ils respectent la hiérarchie, les mecs, mais je me souviens que lorsque l’on faisait des oppositions avec les professionnels, les espoirs n’avaient qu’une seule envie : leur mettre la misère en étant bons. Ce club se nourrit par rapport à la concurrence qu’il y a en interne depuis des années. C’est ce qui fait grandir les joueurs et leur permet de devenir meilleurs. À Toulouse, tu peux marquer trois essais un dimanche et ne pas être sur la feuille le week-end suivant. L’émulation leur permet de se tirer vers le haut en permanence.”



Artiguste et les Bayonnais veulent donc rester prudents avant ce voyage à Toulouse. Et le promu basque est assez intelligent pour ne pas aborder ce déplacement à Ernest-Wallon avec légèreté, même si Dupont, Ntamack, Ramos ou Marchand ne seront pas de la partie.