Ce dimanche midi, le XV de France a convoqué comme le veut l'habitude les 14 joueurs qui rejoindront le groupe à Capbreton pour poursuivre le stage de préparation au Tournoi des Six Nations. Le Toulonnais Gabin Villière est rappelé avec le XV de France après avoir fait son retour avec le RCT face à Pau. Clément Castets est convoqué également.

Avec cette seizième journée de Top 14, il y a eu deux joueurs qui n'étaient pas dans la liste initiale qui sont appelés par Fabien Galthié. Les deux grands gagnants de cette nouvelle liste sont Gabin Villière, qui revient de blessure, et la surprise de Clément Castets. Ces arrivées se font au détriment de deux avants, Thomas Jolmès et Dany Priso.

Gabin Villière fait son retour avec le XV de France. L'ailier toulonnais, qui enchaîne les blessures depuis le début de saison, revient au meilleur moment. Il n'avait pas pu être présent lors de la tournée d'automne à cause d'une blessure à la cheville, et a bien failli manquer le Tournoi des 6 Nations à cause d'une nouvelle blessure contractée lors de son seul match cette saison jusqu'à présent, face au Stade français. Mais l'ancien rouennais ne s'est pas laissé abattre et a pu revenir juste à temps. Auteur d'une heure de jeu convaincante face à Pau, il avouait après le match ressentir de la pression pour son retour à la compétition. Un retour réussi, qui lui ouvre les portes du Tournoi des 6 Nations pour conserver un titre qu'il a obtenu avec ses coéquipiers Chelemards l'an dernier.

La surprise Castets, les déçus Jolmès et Priso

Dans les 14 appelés, on retrouve également une surpise. Clément Castets, le pilier gauche du Stade français, a été préféré au toulonnais Dany Priso. Cette participation à venir dans les stages de préparation vient récompenser un début de saison magistral de l'ancien toulousain. Avec ses partenaires en club, ils forment le paquet d'avants le plus dominant du championnat. C'est une juste récompense pour celui qui n'a encore jamais été capé.

Pour Dany Priso et Thomas Jolmès, c'est un coup dur. Le seconde ligne bordelais est la victime du retour de Gabin Villière, qui rajoute une place pour les lignes arrières. L'ancien rochelais, lui, perd sa place au détriment d'un concurrent direct et recule d'une place dans la hiérarchie. L'autre changement dans la liste est l'arrivée de Baptsite Couilloud à la place de Léo Coly. Le demi de mêlée héraultais s'est blessé et sera indisponible pendant un mois, ce qui profite au lyonnais. Il revient de blessure et pourrait profiter du forfait de Maxime Lucu pour monter d'un rang dans la hiérarchie et commencer le Tournoi des 6 Nations sur le banc des remplaçants.

Les 14 appelés :

BECOGNEE Alexandre

BOUDEHENT Paul

CAMARA Yacouba

CASTETS Clément

CHALUREAU Bastien

CRETIN Dylan

CROS François

BARASSI Pierre-Louis

BIELLE-BIARREY Louis

COUILLOUD Baptiste

GAILLETON Emilien

HASTOY Antoine

LEBEL Matthis

VILLIERE Gabin