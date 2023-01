TOP 14 – Sous la pluie, à Mayol, Toulon est parvenu à s’imposer à un Pau accrocheur (27-16), qui a privé les Varois d'un bonus offensif. Facundo Isa a porté les Varois. Les Béarnais peuvent nourrir des regrets.

Une nouvelle fois, Toulon a montré deux visages dans son antre de Mayol. Mais, cette fois, à l’inverse des matchs perdus face à Montpellier et au Racing 92, les Varois sont parvenus à relever la tête durant la partie. Ce succès relance les Rouge et Noir dans la course à la phase finale. Pau peut s'en vouloir de ne pas ramener de point du Var, dans cette course acharnée au maintien.

Pendant la première demi-heure, les Béarnais ont joué le match parfait à l’extérieur. Ils ont sevré de ballons les Varois, très indisciplinés dans le premier acte (7 pénalités concédées). Il n’a manqué qu’un essai aux Palois pour basculer vraiment dans le positif. À défaut de casser cette ligne d’en-but, Desperes, pour sa première apparition en Top 14, a réussi son baptême du feu (0-6, 7e et 15e).

Sur sa première offensive, Toulon a su se montrer létale. Sur une mêlée à cinq mètres, et malgré un ballon balbutié par Danglot, Facundo Isa est allé sonner la révolte. Face aux perches, West a commencé son récital au pied (6-7, 29e). Avec la confiance, les Varois ont retrouvé leur rugby. Sur un ballon récupéré, depuis son propre camp, Gigashvili a lancé Waisea. Le Fidjien ne s’est pas fait prier, a percé, puis a offert le deuxième essai sur un plateau à Paia’aua (14-6, 33e).

Ikpefan prive Toulon du bonus offensif

En deuxième période, avec une pluie omniprésente, les spectateurs de Mayol ont assisté à un rugby à l’ancienne. Les avants ont conservé le ballon, et les buteurs se sont mis en évidence pour inscrire des points.

Dans une fin de match décousue, Isa a bien cru offrir le bonus offensif au RCT grâce à une charge dévastatrice (72e). Mais, dans le désordre, Ipkefan, quasiment à la sirène, est venu sauver l'honneur palois. Un essai qui ne sert à rien aux Béarnais mais qui enlève un point, au classement, aux Varois. Avec ce succès, la bande à Mignoni et Azéma se relance dans la course à la phase finale, après deux revers concédés face à Brive et Pau. La Section enchaîne un quatrième match sans succès en Top 14.