En conférence de presse, l’ailier du RC Toulon s’est confié sur son retour à la compétition. Heureux, l’intéressé a hâte d’en découdre sous le maillot des Rouge et Noir et avec le XV de France.

Comment vous êtes-vous senti sur la pelouse ?

Je me suis bien senti. J’étais prêt. Mon retour s’est bien passé. Je n’ai pas subi le match. J’étais en forme. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, je ne suis pas arrivé. Ça fait plaisir d’être de retour auprès des mecs. J’ai eu beaucoup de réflexions. J’essayais de me souvenir de l’arrivée à Mayol, du couloir, et les supporters. Quand j’ai franchi la foule, je me suis dit que j’avais de la chance de jouer au rugby. J’ai de la chance de jouer au rugby, de retrouver Mayol, les supporters. J’ai eu beaucoup d’adrénaline. C’était de la pression positive.

Aviez-vous la pression ?

Oui, j’avais de l’appréhension et de la pression. Il y a toujours de la pression ici, avec ou sans blessure. J’appréhendais un petit peu. J’ai tout fait pour que ça se passe bien. Je mets tout en œuvre depuis plusieurs semaines. Je suis arrivé au bout. Il n’y a plus qu’à prendre du plaisir, et aller chercher des performances chaque week-end. J’ai vécu une période compliquée. Je suis heureux de retrouver tout ça. La rechute a été très compliquée à vivre. Elle m’est tombée dessus. Ça a été dur, mais j’ai basculé rapidement vers le positif. Aujourd’hui, c’est un gros soulagement pour moi. Tout s’est bien passé. Je me sens prêt. Je suis heureux de revivre ses émotions. J’ai savouré surtout sur le banc. On avait un peu d’avance. Les mecs étaient motivés, l’équipe était là. C’est beaucoup de bonheur. Ça me donne envie de travailler plus pour aller chercher des grosses performances. On doit aller chercher ce Top 6. On ne fait pas du rugby juste pour jouer. On ne doit pas l’oublier, c’est le plus important.

Êtes-vous prêt à rejoindre le groupe France ?

Je suis 100% prêt à jouer. Avant tout, je suis prêt à aider Toulon. On verra la suite. Je n’ai pas mon mot à dire sur ça. On verra bien la suite. Je suis encore dans le match. Je redescends sur terre. On verra plus tard peut-être pour l’éventuel message de Fabien Galthié.

Comment jugez-vous la performance de Toulon face à Pau ?

Il y a la victoire d’un côté, c’est positif et il la fallait absolument. Une fois qu’on a goûté au bonus, et qu’il reste cinq minutes, il fallait mettre les barbelés. On voulait faire attention à ne pas faire de fautes. Et, on le prend cet essai. C’est dommage. Ça met un petit coup. Chaque point est important et compliqué à gratter. Il ne faut pas bouder le plaisir de cette victoire.

Comment expliquez-vous ce mauvais début de match ?

C’était un peu plus compliqué, on était attentistes. On a eu du mal à se mettre dedans. Je trouve que c’est dommage. Une fois qu’on enchaîne et qu’on met la disquette, on se facilite le match. L’équipe s’est trouvée collectivement en attaque et en défense. C’est dommage. On doit le corriger pour la suite. Il y a deux gros matchs qui arrivent, et on est encore loin de là où l’on veut être. Il faut essayer de rattraper notre retard. On a la pression tous les week-ends. Le niveau du Top 14 est relevé. Il n’y a pas de match facile. On doit aller chercher le maximum de points, et se remettre sans cesse en question. On doit ressentir notre unité sur le terrain. On est soudés, mais on veut que ça transpire le week-end notamment lors du match à Montpellier et face à Toulouse.