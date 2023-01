TOP 14 - Patrick Arlettaz, le manager catalan était fier du visage affiché par ses troupes, à la fois conquérantes et emballantes, face au Stade français ce samedi (31-24). Le technicien et ses hommes ont au passage envoyé un message : avec l'encadrement actuel, Perpignan est en mesure de se sauver. Dont acte.

Ce soir, l’Usap a sûrement livré sa plus belle prestation de la saison à un moment charnière. Comment analysez-vous ce rebond ?

Pendant les trois semaines de coupure, on l’a dit : l’envie, on ne peut pas en mettre plus. Ce n’est pas possible. On le fait depuis le début. Là, ça a fini par tourner dans notre sens. Quand vous y mettez autant d’engagement et de cœur, vous finissez par être récompensés. Ça fait plaisir. A l’arrivée, l’équipe marque de beaux essais, la partie a été plutôt bien menée, c’est le dernier du championnat qui gagne contre le deuxième, le plus petit budget qui bat le plus grand… Après trois semaines mouvementées qui ne nous ont pas aidés en termes de sérénité, après avoir pris quelques cours de coaching par quelques dirigeants…

C’était un peu difficile. Finalement, on a fait la performance énorme d’avoir cette victoire sans changer de staff. Ce n’est pas une vérité. On s’était promis des choses. On s’était promis de tout donner. Vous ne gagnez pas le second du championnat en étant nul et en ayant que de l’envie. Ce n’est pas vrai. C’est une leçon à retenir. Dans notre situation, on est obligé d’être à 150 % de ce qu’on a. C’est le seul moyen de s’en sortir. Je salue le public qui nous a énormément aidés, qui n’a pas boudé. Depuis le début de l’année, il fait comme les joueurs : il donne pendant 80 minutes. Et à la fin, il compte les points. Aujourd’hui, c’était une performance magnifique, on ne va pas bouder notre plaisir.

?[VIDEO] Tilsley perd ses nerfs et écrase volontairement le poignet de Morgan Parra...#USAPSFPhttps://t.co/zONxhAelOF — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2023



Comment expliquez-vous que vous ayez réussi à créer autant de différences offensivement, avec quatre essais à la clé et d'innombrables temps forts ?

Si les remous ont servi à une chose, c’est que l’on s’est balancé dedans avec un peu moins de pression. Quand vous avez à cœur de bien faire, que vous êtes concentrés toute la semaine, que vous mettez tout sur le terrain et qu’on le remet un peu en doute, vous vous dites : "Après tout maintenant, on n’a plus rien à perdre. Faisons la même chose en étant libérés". De temps en temps, on était crispé car il y avait la peur de mal faire. On nous l’a reproché. Maintenant, on aura plus peur de mal faire. Peut-être que c’est le seul truc positif apporté par cet intermède.

C’était plutôt notre jeu avant, d’oser, de faire les choses en avançant. On avait l’habitude de faire des actions comme ce soir… Finalement, ce qui s'est passé nous a décomplexés. Quand on veut trop bien faire, on se fait engueuler. Alors, autant le faire de manière plus insouciante…



Il y a une étape tout aussi cruciale samedi prochain chez votre principal concurrent direct...

Il y en a plein d’autres. On va à Brive, il y a la réception de Pau… Il nous faut aller chercher des points partout vu notre situation. Et puis nous, le staff, on est content : on est là un match de plus, c’est déjà bien. C’est chouette.