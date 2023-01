TOP 14 - L'Usap a été emmenée par Jake Mc Intyre et par un Mamea Lemalu des très grands soirs, ce samedi, pour venir à bout de Paris (31-24). Côté parisien, la charnière, notamment James Hall, n'a pas été en réussite.

Les tops

Jake Mc Intyre

L’Australien a tout réussi ou presque ce samedi. Son essai en solitaire est une merveille de lecture de jeu et d’inspiration. Sa réussite au pied, dans le vent, a frisé l’indécence (16 points à 100 %). Dans l’exécution comme dans les choix tactiques, il a aussi été très inspiré. Son association avec Tristan Tedder, deuxième ouvreur, a été une franche réussite.

Genesis Mamea Lemalu

Quel match de titan de la part du Néo-Zélandais ! Genesis Mamea Lemalu était tout simplement inarrêtable ce samedi. Le numéro 8 n’a eu de cesse de martyriser la défense parisienne jusqu’à la transpercer à deux reprises. Ses stats sont impressionnantes : 14 charges, 11 défenseurs battus, 2 franchissements, 9 plaquages à 100 %. Et un essai pour lequel toute son équipe l’a chaleureusement félicité. Quand il est dans un soir comme celui-là, l’ancien Berjallien n’a que peu d’égal en Top 14.

Piula Fa’asalele

Le deuxième ligne a encore tant à offrir à l’Usap. Ce samedi, il a encore eu un impact déterminant. En défense, évidemment, avec huit plaquages, et dans toutes les tâches obscures où il son engagement et son expérience peuvent être si précieux. Le Samoan s’est même « récompensé » en inscrivant, en position d’ailier, un essai au terme d’une magnifique action collective.



Les flops

James Hall

L’énergique demi de mêlée parisien a été pris en défaut à plusieurs reprises en défense. Sa responsabilité paraît directement engagée sur le premier essai, Jake Mc Intyre se faufilant dans sa zone avec une facilité surprenante. Sur le deuxième, il est plus malheureux : son retour défensif aurait pu être salvateur mais il n’a pu empêcher George Tilsley d’aplatir dans la confusion. Au-delà de ses quatre plaquages manqués et d’une pénalité écopée, il a trop peu pesé dans le jeu, que ce soit dans l’animation et l’occupation. Mais sans grand succès. Son associé à la charnière, Joris Segonds, n’a pas été plus en réussite à vrai dire avec des jeux au pied souvent imprécis.

Ryan Chapuis

Le flanker est passé à côté de son match. Très discret offensivement, il n’a pas assez apporté dans le combat. Il a manqué deux plaquages et coûté deux pénalités dont une ayant entraîné son carton jaune, juste avant la pause. Une infériorité numérique sanctionnée de deux essais. Ironie de l’histoire, son remplaçant, Mathieu Hirigoyen, a aussi été exclu dix minutes.

Giorgi Melikidze

La mêlée catalane s’était préparée à un grand défi face à celui que d’aucuns considèrent comme un des tout meilleurs droitiers du Top 14. Mais le Géorgien, pénalisé à une reprise, n’a pas eu son impact habituel, que ce soit dans son exercice de prédilection comme dans le jeu. Il s’est surtout illustré dans le travail de l’ombre.