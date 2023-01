Crise FFR - Lacroix et Bouscatel démissionnent du comité directeur de la FFR

La Ligue Nationale de Rugby vient d'annoncer que René Bouscatel et Didier Lacroix, les représentants de la LNR au comité directeur de la FFR, avaient eux aussi démissionné. En quelques heures, l'instance dirigeante du rugby français a donc perdu douze de ses membres...

En quelques heures, le comité directeur de la FFR s'est donc retrouvé amputé de douze de ses membres. Après la démission de Bernard Laporte et des neuf élus de la liste d'opposition Ovale Ensemble, ce sont donc Didier Lacroix et René Bouscatel, les représentants de la LNR au com'dir' de la fédé, qui ont à leur tour posé leur démission. Ce faisant, ils entendent s'opposer à la décision des vingt-six membres du comité directeur de la fédération ayant ce matin décidé de rester en poste, et ce contre l'avis de la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, qui appelait à leur départ et à l'organisation de nouvelles élections.

Un président intérimaire et futur candidat désigné mardi

Mardi soir, le bureau fédéral désignera quant à lui un président intérimaire (probablement le trésorier de la FFR Alexandre Martinez) et la candidature de celui-ci sera dans la foulée validée par le comité directeur de la fédé. Ce président intérimaire restera en poste jusqu'au congrès de juin 2023, prévu à Lille, date à laquelle un nouveau président sera élu par les 1900 clubs du rugby français jusqu'à décembre 2024. Notons que si les démissions au sein du comité directeur s'enchaînent aujourd'hui, il faudrait néanmoins que six fidèles à Bernard Laporte quittent à présent le com' dir' pour qu'une nouvelle élection soit organisée dans les semaines à venir. À ce jour, cela semble peu plausible, la fidélité des lieutenants de Bernard Laporte à leur "champion" semblant indestructible...