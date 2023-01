XV DE FRANCE - À l'aube du Tournoi des 6 Nations qui débutera le 5 février pour les Bleus, Fabien Galthié révélera ce mardi la liste des 42 joueurs appelés. Parmi eux devraient figurer quelques joueurs incontournables du XV de France mais qui manquent pourtant de temps de jeu cette saison...

Gabin Villière

Il fait partie de ces joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de chance ces derniers temps. Pourtant talentueux avec les Bleus comme en club, l'ailier toulonnais a enchaîné les blessures. Gravement touché à la cheville en mai dernier lors de la finale de Challenge Cup face à Lyon, Gabin Villière n'a retrouvé les terrains qu'en novembre dernier face au Stade français. Match lors duquel il s'est fracturé le péroné. On apprendra plus tard que le Normand était également touché à la main gauche. Le tout est que Gabin Villière compte seulement 80 minutes de temps de jeu cette saison. Il n'a pas retrouvé le maillot des Bleus depuis le dernier Tournoi des 6 Nations, il y a presque un an. Si sa présence dans la liste des 42 joueurs sonne comme une évidence, il n'en reste pas moins que quelques doutes subsistent quant à sa capacité à retrouver les terrains à son meilleur niveau d'ici moins d'un mois.

Thomas Ramos

Il n'avait plus été titulaire avec les Bleus depuis la tournée d'automne en 2020. Mais la blessure de Melvyn Jaminet et ses performances détonantes en début de saison ont propulsé Thomas Ramos à l'arrière du XV de France en novembre dernier. Au vu de sa forme du moment, difficile d'imaginer que le Toulousain ne soit pas de la partie pour le Tournoi des 6 Nations. Pour l'arrière, ce n'est pas une blessure qui vient entacher son temps de jeu mais bien un carton rouge qui lui coûte très cher. Thomas Ramos avait été suspendu cinq semaines par une commission de discipline indépendante de l'EPCR et pourra retrouver les terrains le 23 janvier. Très utilisé en début de saison, cette suspension a arrêté le Toulousain qui était pourtant sur une belle lancée...

François Cros

Comme Gabin Villière, le troisième ligne du Stade toulousain connaît pour l'instant une saison noire. Touché au genou en juin dernier face au Stade rochelais, François Cros était de retour en septembre dernier face au RCT. Une rencontre éclair puisqu’il ne passera que trois minutes sur le terrain. Victime d'une rechute, le Toulousain n'a pas retrouvé les terrains depuis le 11 septembre. Un manque cruel de temps de jeu qui ne devrait pourtant pas l'empêcher d'être dans la liste des 42 joueurs de Fabien Galthié. Après plusieurs mois de rééducation et de remise à niveau, François Cros sera-t-il prêt pour retrouver sa place dans le XV de départ des Bleus ? Réponse dans un peu moins d'un mois.

Uini Atonio

Le cas du géant rochelais est lui bien différent. Sorti touché au genou face au Stade toulousain le 7 janvier dernier, le pilier droit du Stade rochelais est indisponible pour une durée de deux semaines et devrait donc être de retour pour le match d'ouverture des Bleus en Italie. S'il devrait être remis sur pied d'ici-là, Uini Atonio manquera forcément de rythme.

Cyril Baille

Opéré des adducteurs à l'intersaison, le pilier gauche avait été forcé de quitter ses coéquipiers lors de la tournée d'automne en novembre dernier, face à l'Afrique du Sud. Une rechute qui avait alors poussé Cyril Baille à patienter un mois avant de rechausser les crampons face au Munster, en Champions Cup. Depuis le pilier a enchaîné les feuilles de matchs mais ne compte que 373 minutes de jeu cette saison.