Jonathan Danty ne se fera pas opérer du genou et pourrait être disponible avant la fin du Tournoi des 6 Nations, selon ses dires. Le centre rochelais s'était blessé face à Perpignan et manquera, quoiqu'il arrive, le début de la compétition, en Italie le 5 février.

C'est la bonne nouvelle du jour pour le XV de France. Jonathan Danty a a choisi de ne pas subir une opération pour arriver dans les temps, avant la fin du Tournoi des 6 Nations "si tout va bien", et surtout, pour l'ouverture de la Coupe du monde 2023, le 9 septembre prochain. Le centre international (18 sélections) a déclaré qu'il ne se ferait pas opérer du genou, lui qui s'est rompu le ligament croisé postérieur, face à Perpignan lors de la 14ème journée de Top 14. En cas d'opération, le Rochelais aurait manqué "six mois à un an de compétition". L'ancien parisien ne s'est pas romu le ligament croisé antérieur ni le latéral externe et peut donc se soigner et entamer sa rééducation sans passer par une opération.

Une absence initiale de trois mois

Le 3 janvier dernier, nous vous révélions que Jonathan Danty serait indisponible trois mois à la suite de cette blessure. Mais avec cette nouvelle information, les cartes pourraient être rebattues à moins de vingt-quatre heures de la publication de la liste de Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations. Jonathan Danty sera-t-il dans le groupe des quarante-deux ? Le centre rochelais tente au moins le pari.