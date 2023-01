Sempéré (futur entraîneur des avants du XV de France) : "Je pense être prêt pour ce challenge"

XV DE FRANCE - Lundi dernier, Midi Olympique révélait que Laurent Sempéré, entraîneur des avants du Stade français, avait donné son accord à Fabien Galthié pour rejoindre le staff de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2023. Pour la première fois depuis cette annonce et en exclusivité, l’ancien talonneur prend la parole.

Fabien Galthié construit progressivement son staff pour l'après Coupe du monde et a déjà trouvé un remplaçant à Karim Ghezal. Au lendemain du mondial, c'est bien Laurent Sempéré, actuel entraîneur des avants au Stade français qui prendra le relais. Entraîneur depuis seulement quatre ans, l'ancien talonneur explique : "Je pense être prêt pour ce challenge. Depuis quatre ans, je me fixe chaque année des paliers à atteindre, grâce à mes joueurs, à mon club. C’est le bon moment pour continuer à être stimulé, à aller chercher un autre environnement, un niveau beaucoup plus élevé. C’est un challenge qui arrive à point nommé." Un challenge que Laurent Sempéré n'a pas hésité a accepté : "L’équipe de France, c’est une mission au-dessus de tout. Il n’y avait aucune question à se poser."

Un départ dans la bienveillance

Si quelques-uns des joueurs du Stade français sont allés voir le responsable de la cellule recrutement, Christophe Moni, pour demander à ce que Laurent Sempéré reste dans le staff technique de la saison prochaine, il semblerait que les retours aient pourtant été positifs : "J’ai senti les joueurs heureux pour moi lorsque Midi Olympique a révélé l’information de mon départ en direction du staff de l’équipe de France. J’ai reçu beaucoup de témoignages de leur part. J’ai apprécié car ce sont des gens qui comptent beaucoup pour moi. J’ai eu la chance, pour une très grande partie d’entre-eux de les choisir, de les recruter. Je suis donc très attaché à tous individuellement. Quand je leur ai annoncé, ils ont été formidables avec moi. Ça m’a touché", assure le futur entraîneur des Bleus.