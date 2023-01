TRANSFERTS - Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Une fois n'est pas coutume, l'actualité est marquée par l'activité de Bordeaux-Bègles. L'avenir de Jordan Joseph est en question, puisque le joueur prêté par le Racing pourrait continuer à Pau. Sans compter le remplaçant de Russell à Nanterre, Vunipola vers le Top 14 ou encore le Castres olympique et Bonneval.

Pau : Joseph convaincu de rester ?

Arrivé en prêt en cours de saison dernière et à nouveau prêté cette année, par le Racing, le troisième ligne Jordan Joseph doit en principe rentrer en Ile-de-France à l’issue de la saison et honorer sa dernière année de contrat avec les Ciel et Blanc. Seulement, selon diverses indiscrétions du côté de la Section paloise, le joueur se verrait bien poursuivre sa carrière en Béarn. D’ailleurs son manager actuel, Sébastien Piqueronies aimerait le conserver.

Pau a sondé le Racing 92 pour savoir si le club francilien était ouvert ou pas à cette possibilité. Fin de non-recevoir du président Jacky Lorenzetti. Reste à savoir si le futur patron du sportif du Racing, Stuart Lancaster, a fait du double champion du monde moins de 20 ans, une de ses priorités pour l’an prochain. Joseph souhaiterait se positionner sur son avenir avant la fin du mois de janvier.

Bordeaux-Bègles : Le Bok Van Staden sur les tablettes

L’UBB entend poursuivre son ambitieux recrutement en vue de la saison prochaine. Après avoir engagé le numéro 8 japonais Tevita Tatafu, le club girondin pourrait enrôler un autre troisième ligne international.Les recruteurs bordelais viseraient le flanker springbok Marco Van Staden (27ans, 10 sélections), qui évolue actuellement avec les Blue Bulls après avoir effectué une pige à Leicester. Reste que l’international sud-africain est sous contrat jusqu’en juin 2024. Dossier à suivre…

Racing 92 : Libbok en successeur de Russell ?

À la recherche d’un ouvreur pour prendre la suite de FinnRussell, le Racing92 se serait récemment renseigné sur la situation du demi d’ouverture des Boks Manie Libbok (25 ans, 3 sélections). Selon le média sud-africain Rapport, le joueur des Stormers est désiré par Stuart Lancaster alors que la franchise du Cap souhaite le conserver jusqu’en 2027.

Si le Perpignanais Tristan Tedder s’est engagé avec les Ciel et Blanc et qu’Antoine Gibert est présent dans l’effectif, d’autres demis d’ouverture ont été sondés. La piste menant au joueur d’Exeter, Joe Simmonds, a notamment été étudiée avant d’être finalement abandonnée. L’élu pourrait donc être le demi d’ouverture des Springboks Manie Libbok. Il pourrait retrouver dans les Hauts-de-Seine son compatriote Siya Kolisi dont la venue aurait nécessité le paiement, par le Racing 92, de 17 millions de rands (934 610 €), toujours selon Rapport.

Angleterre : Vunipola se propose encore en Top 14...