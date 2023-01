Jono Gibbes a été écarté de ses fonctions de manager de l'ASM Clermont Auvergne. C'est le club qui l'annonce ce lundi. Très tôt dans la matinée les joueurs ont été prévenus. En ce qui concerne son remplacement, rien n'est encore acté.

Les joueurs de l'ASM ont été prévenus très tôt, ce lundi matin. Un communiqué du club a été publié en ce sens : Jono Gibbes a été écarté de ses fonctions d'entraîneur principal de Clermont. "Face aux difficultés récurrentes en termes de jeu pratiqué et au classement du club en Top 14 et en Champions Cup, le Président de l’ASM a pris la décision de mettre un terme aux fonctions de Jono Gibbes à la tête de l’équipe. Ce choix du changement s’inscrit dans un contexte où les ambitions toujours affichées par le club imposent de prendre de nouvelles orientations."

Ainsi, la décision s'applique immédiatement, ce qui implique que Jono Gibbes ne sera pas du déplacement en Afrique du Sud, au Cap chez les Stormers (ce samedi 18h30). On ne sait encore pas qui va remplacer le technicien néo-zélandais. Pour cette semaine annonce le communiqué, "les membres actuels du staff sportif auront la charge de gérer cette semaine de préparation".

Pour rappel, l'ASM Clermont-Auvergne est 10e de Top 14 après 15 journées. En Champions Cup, les Jaunards ne vont pas mieux puisqu'ils ont concédé deux défaites en trois journées. Déjà le 3 janvier dernier, Xavier Sadourny, qui était en charge des trois-quarts, avait quitté le club dans lequel il entraînait depuis 2013.

Cette décision met fin à une collaboration d'une année et demie. La saison dernière, l'ancien All Black avait échoué aux portes du top 6 et mené les siens jusqu'en huitièmes de finale. Notons qu'il avait déjà vécu une expérience de 2014 à 2017 avec l'ASM, en tant qu'entraîneur des avants.