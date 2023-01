Colomiers rugby et Guillaume Tartas ont signé une prolongation de contrat. Le pilier gauche est désormais lié au club à la Colombe jusqu'en juin 2025.

C'est une belle récompense. Guillaume Tartas a paraphé une prolongation de contrat. Le pilier gauche, dont le contrat arrivait à son terme à l'issue de cette saison, sera donc columérin jusqu'en juin 2025. Le joueur formé à l'Aviron bayonnais poursuit ainsi une aventure qu'il a commencée en 2017. Il n'avait disputé ses premiers matchs qu'en 2018 (le 12/10 contre Béziers) avant de peu à peu prendre de l'envergure dans l'effectif columérin.

Au point que cette saison, il vient rivaliser avec Hugo Djehi et Thomas Dubois en termes de temps de jeu. Friand du secteur de la mêlée fermée, Guillaume Tartas sait aussi défendre, il l'a encore prouvé contre Biarritz vendredi dernier. Un match lors duquel il s'est largement employé dans le domaine.

Avec cette prolongation, Colomiers rugby avance dans la construction de son équipe pour l'année prochaine. Pour rappel, le club avait déjà obtenu les prolongation du capitaine Anthony Coletta, Aldric Lescure (troisième ligne), Valentin Saurs (ailier) et Fabien Perrin (centre). Au rayon des recrues, le responsable du recrutement Yann Kergourlay et le staff de Julien Sarraute ont enregistré les arrivées de Brett Herron (ouvreur, Biarritz), Michael Simutoga (pilier droit, Bourgoin-Jallieu), Martin Dulon (ailier, Carcassonne) et Vincent Pinto (ailier, Pau).