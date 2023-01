TRANSFERTS - Le CA Brive annonce ce mardi l'arrivée, et ce jusqu'à la fin de la saison, d'Arthur Bonneval. Le Toulousain arrive en qualité de joker médical pour pallier l'absence de Joris Jurand.

Arthur Bonneval est désormais briviste ! Celui qui n'a connu qu'un club depuis ses 7 ans quitte le Stade toulousain avec effet immédiat. C'est le CA Brive qui l'annonce ce mardi : le trois-quarts polyvalent intègre l'effectif pour pallier l'absence de Joris Jurand. Pour rappel, ce dernier a contracté une fracture de la cheville gauche contre le RCT au début du mois. Il a dû être opéré.

Avec Arthur Bonneval, Brive peut compter sur un joueur qui a l'expérience du Top 14. Il a effectué ses débuts en 2013-2014 pour jouer principalement à l'aile mais aussi dépanner à l'arrière et au centre. Il a aussi connu les sélections U20 et France 7. Cette saison, il n'avait disputé que trois matchs, tous comme titulaire.

"Je suis très heureux qu’Arthur nous rejoigne et que le Stade toulousain et le club aient pu trouver une issue à sa venue, commente le manager Patrice Collazo. Son expérience et son envie de temps de jeu seront une plus-value pour nous à cette période de la saison ainsi que sa polyvalence ailier/centre. À nous de bien l’intégrer afin qu’il puisse prendre du plaisir et performer rapidement."