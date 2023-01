CHALLENGE CUP - Une situation invraisemblable. L'USAP, en difficulté en Top 14, n'a pas l'intention de jouer la Challenge Cup, la 'petite' Coupe d'Europe. Pourtant, après trois journées, et autant de défaites, Perpignan est en passe de se qualifier.

Le nouveau format de la Coupe d'Europe permet de voir des choses magnifiques. Dans la poule A de la Challenge Cup, dix équipes sont en lice. Parmi elles, cinq d'entre elles sont invaincues et les cinq autres enchaînent les défaites. Problème, six places sont qualificatives et donc Perpignan, qui a perdu tous ses matchs jusqu'à présent, se retrouve pour l'instant en huitièmes de finale.

Si le club catalan est à cette place, c'est grâce à son dernier match face à Glasgow. Leur défaite 26-40 à domicile leur a permis de récolter un point de bonus offensif obtenu après avoir inscrit quatre essais. Lors des deux premières journées, les sang et or avaient chuté face à Bristol (5-19) et à Glasgow (26-18). Au classement, ils devancent Bath, Parme et Brive qui ont un seul point eux aussi.

Une meilleure différence de points se jouant à un point !

Cela se joue à la meilleure différence de points. Les Brivistes sont pour l'instant dans le négatif, avec une 29 points encaissés pour 133 encaissés, et les Italiens ont marqué 51 points, mais en ont pris 93. Il reste Bath et Perpignan. Le club anglais et le club français ont inscrit exactement le même nombre de points (49) mais les Catalans sont devant, grâce à un nombre de points encaissés inférieurs pour une seule unité (85 pour l'USAP contre 86 pour Bath).

Tout reste donc à jouer, alors qu'une victoire d'un des cinq cancres de la poule lors de la dernière journée pourrait suffire pour jouer les phases à élimination directe. L'USAP se rendra à Bristol ce vendredi 20 janvier à 21 heures pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale.