L'UBB officialise Bru et Giroud, Marti se livre... Les 5 infos de ce mardi !

Bordeaux annonce Yannick Bru et Thibault Giroud, Laurent Marti se livre sur son club, Pierre Bourgarit forfait pour le Tournoi des 6 Nations, Damian Penaud forfait pour la réception de Leicester, Ange Capuozzo et Pita Akhi de retour pour Sale... Les 5 infos de ce mardi !

Il ne manquait que l'officialisation ! Ce mardi, l'Union Bordeaux-Bègles a annoncé l'arrivée de Yannick Bru et Thibault Giroud pour les quatre prochaines saisons. Le premier cité débutera sa mission en juillet prochain et le second, actuellement directeur de la performance du XV de France, après la Coupe du monde 2O23. Ces deux hommes sont liés au club girondin jusqu'en 2027.

Laurent Marti, président de l'Union Bordeaux-Bègles, s'est exprimé ce mardi auprès de nos confrères de L'Equipe sur plusieurs sujets relatifs à son club. Premièrement, le dirigeant évoque l'éviction de Christophe Urios, survenue mi-novembre, et ses raisons. Ses conséquences aussi, avec la promotion de Frédéric Charrier et Julien Laïrle jusqu'à la fin de la saison, puis la nomination de Yannick Bru à compter de la saison prochaine. Sans compter le recrutement notable de Damian Penaud et l'avenir pas si incertain de Matthieu Jalibert...

Uini Atonio ne retrouvera les terrains que dans trois semaines. Blessé au genou droit face à Toulouse, ce samedi 7 janvier, le pilier international souffre d'une petite entorse et pourrait être disponible pour le début du Tournoi des 6 Nations, le 5 février. À l'inverse, Pierre Bourgarit sera absent deux mois et demi.

Damian Penaud ne sera pas aligné face à Leicester, ce vendredi à 21 heures, pour la troisième journée de Champions Cup. L'ailier clermontois souffre d'une blessure aux ischios-jambiers mais devrait être apte pour le début du Tournoi des 6 Nations. Kévin Viallard s'est quant à lui blessé à une épaule et ne rejouera pas avant au moins six semaines.

Pour son déplacement à Sale samedi, comptant pour la troisième journée de Champions Cup, le Stade toulousain va retrouver plusieurs de ses forces vives.