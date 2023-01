Il ne manquait que l'officialisation ! Ce mardi, l'Union Bordeaux-Bègles a annoncé l'arrivée de Yannick Bru et Thibault Giroud pour les quatre prochaines saisons. Le premier cité débutera sa mission en juillet prochain et le second, actuellement directeur de la performance du XV de France, après la Coupe du monde 2O23. Ces deux hommes sont liés au club girondin jusqu'en 2027.

Damian Penaud avait quelque peu vendu la mèche lors de l'officialisation de son transfert à l'UBB il y a deux petites semaines. L'ailier international avait alors déclaré que Yannick Bru l'avait convaincu de s'engager avec le club girondin, ce que ne laissait pas énormément de place aux doutes quant au nom de son futur manager... Et bien ce mardi, Bordeaux-Bègles a officialisé la nouvelle. Yannick Bru sera bien le nouveau manager du club dirigé par Laurent Marti. D'ailleurs, dans un entretien accordé à nos confrères de Sud-Ouest, le président girondin a expliqué ce choix : "C'est la première idée qui m'est venue et la première rencontre m'a convaincu. Le courant est passé très vite." Mais l'ancien manager de l'Aviron bayonnais n'arrivera pas seul en Gironde puique l'UBB a également annoncé la signature de Thibault Giroud. L'actuel directeur de la performance du XV de France débarquera après la Coupe du monde 2023. Les deux hommes seront liés à Bordeaux-Bègles jusqu'en 2027. \u270d\ufe0f Yannick Bru sera le manager de l'UBB à compter de la saison prochaine. Il sera accompagné de l'actuel directeur de la performance du XV de France, Thibault Giroud. Tous les deux s'engagent à l'UBB pour 4 ans ! #iloveubb — UBB Rugby (@UBBrugby) January 10, 2023 Marti ne confirme pas McNamara, Giorgadze et Gomes SI pour Bru et Giroud c'est officiel, pour le reste... il va encore falloir patienter. Laurent Marti n'a pas confirmer les autres noms évoqués pour intégrer le staff girondin la saison prochaine. On pense ici à Noel McNamara, qui pourrait s'occuper de l'attaque, Akvsenti Girogadze pour la touche et au niveau de la préparation physique, le nom de Cyril Gomes revient avec insistance. Penaud, Abadie et Latterrade ont déjà signé Le mercato de l'UBB a déjà pris forme pour la saison prochaine. Bien évidemment, la plus grosse signature est celle de Damian Penaud. L'actuel ailier de Clermont va quitter l'Auvergne pour rejoindre Chaban-Delams à l'intersaison. Pour ce qui est des autres transferts, le demi de mêlée de Brive Paul Abadie s'est engagé, tout comme Romain Latterrade, le talonneur de Mont-de-Marsan. Avec un manager officialisé, le recrutement de l'UBB va pouvoir s'accélérer. Téléchargez la nouvelle application Rugbyrama ! • Vous êtes IPHONE ou IPAD ? Téléchargez l'appli IOS (https://apps.apple.com/fr/ app/rugbyrama/id963173474)

• ANDROID ? Téléchargez l'appli Android (https://play.google.com/ store/apps/details?id=fr. midol.rugbyrama&hl=fr&pli=1)