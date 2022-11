Labit et Ghezal : direction le Stade français

L'information est connue de tous depuis un mois et demi. Comme l'a annoncé Midi Olympique, Laurent Labit et Karim Ghezal ne feront plus partie du staff des Bleus à l'issue de la prochaine Coupe du monde. Les deux hommes vont continuer de travailler ensemble, mais du côté du Stade français.

L'entraîneur des arrières du XV de France a expliqué son choix, toujours dans les colonnes du Midol : "J’avais parlé avec Fabien (Galthié) depuis un petit moment maintenant de ma volonté de repartir sur un projet en club. Pourquoi ? Parce qu’après seize années passées dans le rugby de club, j’ai eu envie de passer à autre chose, c’est pourquoi je n’ai pas hésité lorsque Fabien est venu me chercher pour rejoindre les Bleus. C’était pour moi une formidable opportunité pour continuer à m’améliorer, progresser, découvrir le très haut niveau. À son contact, j’ai non seulement retrouvé de l’envie mais il m’a surtout apporté tellement de choses, que c’est presque par sa faute que j’ai envie de reprendre les manettes d’un projet de club !"

Giroud s'en va aussi, mais pas pour le Racing 92

Toujours au niveau des départs, le directeur de la performance des Bleus, Thibault Giroud, va lui aussi faire ses valises. Alors que son nom était évoqué du côté du Racing 92, avec qui il s'était engagé pour quatre saisons, le technicien de 48 ans ne rejoindra finalement pas les Hauts-de-Seine. Son point de chute n'est toujours pas connu mais deux clubs se distinguent. A priori, Thibault Giroud pourrait rebondir du côté de l'UBB ou... au Stade français ! Affaire à suivre.

Thibault Giroud - XV de FranceIcon Sport

Pour Servat, la prolongation serait déjà signée

Lui, devrait rester dans le staff. William Servat sera vraisemblablement encore aux côtés de Fabien Galthié après la Coupe du monde 2023. L'actuel entraîneur des avants devrait, comme Shaun Edwards, prolonger son contrat avec la FFR et poursuivre l'aventure. Même si rien n'a encore été officialisé, tout porte à croire qu'une officialisation est proche. Selon nos informations, l'ancien talonneur du Stade toulousain aurait même déjà signé cette prolongation en coulisses avant le début de la tournée de novembre.

Galthié jusqu'en 2027, Laporte dit oui

C'est l'homme qui a tout changé à son arrivée dans ce XV de France. Ses choix sont payants et les résultats suivent. Fabien Galthié va poursuivre l'aventure avec les Bleus après la Coupe du monde 2023. C'est le président de la FFR, Bernard Laporte, qui a confirmé cette signature dans les colonnes de Midi Olympique en mars dernier : "Fabien va continuer sa mission au-delà de 2023. J’en ai déjà parlé avec lui. J’ai pris la décision le matin même quand je me suis levé (avant le match du grand chelem face à l'Angleterre). Je ne voulais pas attendre le match, je voulais que les joueurs soient les premiers au courant. J’ai confiance en Fabien, et confiance en ce qu’il fait. Il va poursuivre avec nous. Si j’ai besoin de reconduire quelqu’un jusqu’en 2027, c’est lui. Le reste lui appartient.

XV de France - Fabien GalthiéIcon Sport

Ibañez devrait suivre

Pour Raphael Ibañez, son avenir devrait être sensiblement le même que Fabien Galthié. La tendance est à une prolongation pour l'ancien talonneur. Tout comme William Servat, rien n'a encore été officialisé de la part de la FFR. À ce jour, ancune information n'a fuité à ce sujet.