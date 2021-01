La forme du moment

S'il est un poste où les XV de France ne doit pas nourrir de grandes inquiétudes, c'est bien celui de la deuxième ligne. En effet, le Racingman Bernard Le Roux se trouve dans une forme éclatante malgré la mauvaise passe que traverse son club à l'heure actuelle. Apparu à 12 reprises depuis le début de la saison, le joueur de 31 ans a été systématiquement titulaire, et a même glissé en troisième ligne aile contre Bordeaux-Bègles. Pour Paul Willemse, c'est pareil. Le colosse est l'un des joueurs les plus utilisés à Montpellier en ce début de saison, avec déjà 784 minutes toutes compétitions confondues. C'est même la seule inquiétude : Willemse sera t-il physiquement et mentalement usé par la saison galère qu'il vit en club ? On l'ignore. Mais le changement d'air devrait lui faire le plus grand bien.

Le Palois Baptiste Pesenti a moins joué que les autres (7 apparitions en Top 14 et 385 minutes), notamment en raison d'un carton rouge qui lui a valu une suspension. Tout l'inverse du Swan Rebbadj, qui fait partie des hommes en forme du RCT. Le polyvalent avant cumule déjà 1102 minutes avec son club, et partage son temps de jeu entre la deuxième et la troisième ligne. Véritable sensation de la dernière Coupe d'Automne des Nations avec Baptiste Pesenti, le Lyonnais Killian Géraci peine a retrouver une place de titulaire en club, même s'il figure quasiment toujours sur la feuille de match (13 apparitions, 673 minutes). Une situation que partage le puissant Toulonnais Romain Taofifenua, avec 8 apparitions avec Toulon et 450 minutes de jeu.

Sont-ils "Galthié-compatibles" ?

S'ils sont au sommet de leur forme, Bernard Le Roux et Paul Willemse sont assurément Galthié-compatibles. Le sélectionneur avait fait de ce duo franco-sud-africain sont attelage numéro 1. Puis la Coupe d'Automne des Nations fut une opportunité que le jeune Géraci et le rugueux Pesenti ont su saisir. Modèle de complémentarité, les deux hommes ont prouvé que le staff pouvait leur faire confiance. Géraci a été libéré pour jouer avec le Lou ce week-end, mais cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas du voyage en Italie.

Assurément, Swan Rebbadj est Galthié-compatible également. Sa capacité de déplacement mêlée à sa polyvalence peuvent intéresser de près la staff, qui aurait bien besoin d'un joueur capable de couvrir deux postes et d'intervenir au large, dans le couloir des 5 mètres. Romain Taofifenua paraît légèrement en retrait par rapport aux autres, notamment en raison d'une moindre faculté à enchaîner les tâches à haute intensité. Mais sa puissance balle en main et en mêlée fermée pourront être précieuses dans des matchs d'hiver.

La tendance

Au vu des formes actuelles, on voit mal comment le staff pourrait changer son attelage numéro un, formé par Bernard Le Roux et Paul Willemse. Encore une fois, l'unique réserve que l'on formulerait au sujet de ce dernier concernerait son niveau de fraîcheur physique et mentale... Si le Montpelliérain venait à marquer le pas, il serait alors concurrencé par Baptiste Pesenti, qui possède le même profil de deuxième ligne pousseur, puissant et bon porteur de balle. L'incertitude résiderait donc sur l'identité du remplaçant : Galthié optera t-il pour la puissance, en choisissant un Pesenti ou un Taofifenua ? La mobilité, la touche et la technique, avec Géraci ? Ou la polyvalence et un profil plus complet avec Rebbadj ? L'avenir nous le dira...