41

Antoine Dupont va connaître sa 41ème cap samedi soir contre l’Australie au Stade de France. Le demi de mêlée toulousain, capitaine de cette tournée de novembre, est le troisième joueur le plus capé des 23 Bleus, derrière Gaël Fickou, qui vivra sa 72ème sélection et Uini Atonio sa 45ème.

7

Jonathan Danty et Gaël Fickou sont les joueurs les plus utilisés depuis le début du mandat de Fabien Galthié au centre de l’attaque tricolore. Le Parisien et le Rochelais ont déjà joué six rencontres associées. La première fois, c’était lors de la victoire historique contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France (40-25). De quoi développer une belle complicité. « On se connaît par cœur, notre complicité est une force, et même en dehors du terrain, on s'entend très bien et ça aide », expliquait Fickou cette semaine en conférence de presse.

5

Sipili Falatea et Killian Geraci sont les joueurs les moins capés des 23 Bleus sélectionnés pour la rencontre face aux Wallabies. Le Bordelais et le Lyonnais, tous les deux remplaçants samedi, joueront pour la 5ème fois avec le maillot bleu s’ils entrent en jeu.

8

Fabien Galthié joue la continuité. Pour aller chercher un onzième succès consécutif, le sélectionneur fait confiance à huit joueurs ayant disputé le dernier match contre le Japon, le 9 juillet dernier (victoire 20-15). Ollivon, Flament, Moefana et Penaud sont titulaires comme face aux Japonais et Priso, Falatea et Macalou prennent place sur le banc.

34

Comme le nombre de minutes disputées par Cyril Baille depuis le début de la saison. Le pilier gauche, cadre du XV de France, a été éloigné des pelouses durant de longues semaines suite à son opération des adducteurs et a fait son retour le week-end dernier avec le Stade toulousain à Bayonne. Avec seulement 34 minutes dans les jambes, il sera titulaire contre l’Australie, au détriment de Dany Priso.

26 mars 2021

La troisième ligne Jelonch - Ollivon - Alldritt sera titulaire pour le premier Test Match. Les trois n'ont plus été associés depuis le 26 mars 2021 et la troisième journée du 6 nations contre l'Ecosse. Les Français avaient perdu la rencontre 23-27 au Stade de France.

23

C’est la moyenne de sélections du XV de France pour affronter l’Australie. Pour le premier match de l’ère Galthié en 2020 face à l’Angleterre, elle était de 14 en moyenne. Depuis, les Bleus ont bien avancé avec un Grand Chelem et une série historique de victoires.

26 ans et ½

Les Bleus prennent de l’expérience (et de l’âge). 26 ans et ½, c’est l’âge moyen du groupe France qui défiera les Wallabies samedi soir.