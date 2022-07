"Un des pires matchs du XV de France niveau contenu" , le top des déclas du weekend !

Sacré champion d'Europe avec La Rochelle il y a quelques semaines, Thomas Lavault a connu au Japon ses premières sélections avec les Bleus. Il est revenu sur la tournée et le deuxième match contre les Japonais : " C'est un des pires matches du XV de France au niveau du contenu mais le résultat, c'est qu'on gagne. Et c'est ça qu'il faut retenir.", alors que l'équipe de France égalisait à l'occasion son record d'invincibilité (10 victoires consécutives). Selon lui, c'est dû au fait que "le travail a été fait, peu importe le groupe, peu importe l'équipe."

Test match - Thomas Lavault (XV de France) face au JaponIcon Sport

A l'issue du match, le sélectionneur Fabien Galthié a aussi été interrogé sur son ressenti par rapport au match et les entrants en jeu. S'il relève que "Baptiste (Couilloud) a fait une bonne entrée comme il l’avait fait précédemment, sur d’autres matchs.", Max Spring a aussi été complimenté pour ses premiers pas en Bleu " Mis à part son en-avant en deuxième période, je l’ai trouvé très bon. Il a certes fait cet en-avant, il y a cette incompréhension…. Mais je l’ai trouvé très bon, sinon."

Test match - La joie de Matthieu Jalibert et Baptiste Couilloud après le deuxième essai du XV de France face au JaponIcon Sport

Pour finir sur le XV de France, le capitaine des Bleus s'est expliqué après la fin de la rencontre et relativise, : " Le point positif, en plus de la conquête, c’est que tout le monde est resté dans le plan de jeu, il n’y a pas eu de panique." Absence de panique sur laquelle il a eu un impact direct, notamment dans les dernières minutes de la rencontre où son leadership a permis aux Bleus de rester dans le match.

Charles Ollivon et Virimi Vakatawa (France) face au JaponIcon Sport

Après leur succès sur les All Black (12-23) en Nouvelle-Zélande, les Irlandais ont laissé exploser leur joie en conférence de presse après la fin du match. Et le sélectionneur du XV du Trèfle n'a pas hésité à faire l'éloge de ses joueurs : "Je suis tout simplement ravi pour les joueurs parce qu'ils avaient tellement envie d'enthousiasmer les gens chez nous (...) Je suis si heureux qu'ils aient pu y arriver parce qu'il y a eu un peu de tout, c'était un effort courageux.(...)Je suis si fier d'eux". Maintenant, il reste un troisième match et victoire à aller chercher, pour officiellement remporter la tournée en terre néo-zélandaise.

L'Irlande a gagné en Nouvelle-Zélande pour la première fois de son histoire.Icon Sport

Cela va mieux côté Anglais aussi : après une défaite dans les derniers instants la semaine dernière (30-28), les hommes d'Eddie Jones ont rendu une bien meilleure copie ce weekend en s'imposant 17-25, grâce à 20 points au pied d'Owen Farrell. D'ailleurs, il a fait son compte rendu du match aux journalistes présents, tout comme le capitaine Courtney Lawes et le troisième ligne centre Billy Vunipola : "Notre entame a été exceptionnelle, (...) nous avons commencé par un "bang" (premier essai à la 5e minute, 16-0 à la 23e, NDLR)."