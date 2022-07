Andy Farrell : "Ces gars ont écrit l'histoire"

"Je suis tout simplement ravi pour les joueurs parce qu'ils avaient tellement envie d'enthousiasmer les gens chez nous (...) Je suis si heureux qu'ils aient pu y arriver parce qu'il y a eu un peu de tout, c'était un effort courageux. (...) Nous ne nous sommes pas laissés aspirer par le rythme de ce match. Même quand ils ont été réduits à 14, nous avons continué à pratiquer le jeu qu'il fallait dans les endroits du terrain qu'il fallait et exercer de la pression. Je suis si fier d'eux. Le principal, c'est que nous apprenons à gérer la pression d'un match à haut niveau. Notre calme est vraiment une bonne chose. Les choses n'iront pas toujours dans notre sens, notamment contre les meilleurs du monde, mais notre calme ne varie pas même lorsqu'on commet une faute, et nous avons obtenu ce que nous méritions. Ces gars ont écrit l'histoire et ils ont aussi gagné le droit de remporter cette série (un troisième match décisif opposera la Nouvelle-Zélande et l'Irlande samedi prochain à Wellington, NDLR)."

Johnny Sexton : "Aucune équipe irlandaise ne l'avait jamais fait auparavant"

"Le match était un peu perturbé (le pilier All Black Angus Ta'avao a été exclu à la 31e, NDLR) mais nous sommes incroyablement heureux d'avoir gagné. Aucune équipe irlandaise ne l'avait jamais fait auparavant. Nous sommes ravis mais tout est encore ouvert pour la semaine prochaine. Le coaching a été génial et le staff nous avait bien préparé pour ce match. Nous n'avions pas donné le meilleur de nous-mêmes la semaine dernière et les All Blacks nous avaient punis (42-19 le 2 juillet lors du premier match de la série, NDLR) mais le staff nous a vraiment bien préparé cette semaine."

Test match - Jonathan Sexton (Irlande)Icon Sport

Andrew Porter : "C'est difficile de mettre des mots sur les sentiments que j'éprouve"

"Tout ce qui importe pour nous à présent, c'est la semaine prochaine. Mais nous allons savourer ce soir. Je ne pourrais pas être plus fier du travail que les gars ont fait au cours de la semaine passée. Pour être honnête, c'est difficile de mettre des mots sur les sentiments que j'éprouve. Nous avons un groupe incroyable de gars travailleurs, capables de rebondir après (la défaite de) la semaine dernière. Evidemment, nous étions aujourd'hui un de plus la majorité du temps, il nous faudra donc être encore plus performants la semaine prochaine et donner à nos supporters une raison de plus de se réjouir. Nous avons créé un morceau d'histoire aujourd'hui mais ce serait encore plus agréable si nous décrochions aussi la victoire la semaine prochaine. Nous allons garder avec nous les enseignements d'aujourd'hui et nous jetterons tout dans ce match. Nous n'avons rien à perdre."