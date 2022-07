Vous arrachez ce succès en fin de match, après avoir grandement souffert. Qu'est-ce que vous ressentez ?

On avait besoin de ça, ça fait un bon bout de temps que ce staff aime avoir un bon groupe de finisseurs qui ont un vrai apport et un vrai potentiel. On peut être contents de ça.

Que vous êtes-vous dit à la mi-temps, alors que vous étiez menés ?

C'était assez simple : on s'est juste dit qu'on allait respecter ce qu'on s'est dit et qu'on allait arrêter de s'échapper. Il fallait juste respecter le plan de jeu, tenir le ballon et arriver à avancer, gagner les duels. C'était surtout ça le problème en première période.

Le Japon a semblé monter en gamme par rapport au premier match, cela s'est-il senti ?

Ça s'est vu clairement : ils ont gardé cette faculté à donner des coups gagnants. Dans les matches normaux, on est jamais inquiétés sur ces coups-là mais là, ils font des relances un peu inattendues. Ils ont beaucoup plus joué au pied. Ils ont un très bon jeu au pied, leur 15 a bien occupé le terrain et c'est un des facteurs qui fait qu'on a été en difficulté sur ce match.

Sur le plan personnel, que retenez-vous de cette tournée ?

Que du positif, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. On a un super groupe, ça restera gravé toute ma vie, j'en suis content.

Cette dixième victoire consécutive, c'est une consécration pour ce groupe ?

Je ne pense pas que ce soit une consécration. C'est une bonne chose, c'est un bon plan pour avancer pour la suite, avec la tournée d'automne. Le travail a été fait, peu importe le groupe, peu importe l'équipe. C'est un des pires matches du XV de France au niveau du contenu mais le résultat, c'est qu'on gagne. Et c'est ça qu'il faut retenir.

Baptiste Couilloud vous a libéré avec son essai ?

L'essai fait du bien. On pilonne un peu, on sent qu'on tient le bon bout, on sent qu'on commence à leur faire mal, que ça commence à tourner... On arrive à appuyer un peu la mêlée, il part du bon côté et après, il a plus qu'à courir et faire parler ses cannes.

D'ailleurs, quelle mêlée !

Ça faisait plusieurs mêlées qu'on essayait d'appuyer et on n'était pas forcément récompensés. Là, il me semble qu'il y a avantage et c'est toujours plus simple.