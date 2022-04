"Le prêt de Téo Bordenave s’inscrit dans la même logique que ceux de Rayne Barka à Agen et de Hubert Texier à Soyaux-Angoulême, justifie le manager de la Section paloise, Sébastien Piqueronies. Ce sont de formidables opportunités dans le cadre de leur développement et de beaux challenges à relever pour eux. Téo aura l’occasion de matcher dans un championnat très relevé et formateur pour les jeunes en devenir comme lui."

Arrivé dès ce lundi à Bourg-en-Bresse, Bordenave a pour mission d'aider les Bressans à se maintenir en Pro D2. Alors qu'il ne reste que quatre journées à jouer, les hommes de Fabrice Estebanez pointent à l'avant-dernière place, à quatre points du premier non-relégable, Rouen. La réception de Nevers ce vendredi, à laquelle pourrait participer Bordenave, s'annonce capitale.