Bayonne : un joker étranger en approche

Avec l’annonce de la fin de saison de Gaëtan Germain, l’Aviron bayonnais s’est mis à la recherche d’un joker médical pour la fin de saison. Il devrait s’agir d’un joueur étranger. « Nous cherchions déjà quelqu’un par rapport au départ de Bogado, a fait savoir Philippe Tayeb, le président de l’Aviron, sur rugbyrama.fr. Bien entendu, nous n’avions pas prévu que Gaëtan Germain se blesse, mais le responsable recrutement, Gerard Fraser et Grégory Patat avaient commencé à regarder des profils. Nous avons relancé des pistes pour qu’il arrive le plus rapidement possible. » En revanche, un retour en cours de saison de Kaminieli Rasaku, prêté au Stade montois le mois dernier, n’est pas envisagé.

Quant à l’Argentin Martin Bogado, qui s’est engagé jusqu’au 2 janvier à l’Aviron, en tant que joker médical d’Arthur Duhau, il quittera le Pays basque dans un mois, malgré la proposition de prolongation faite par le club. Par ailleurs, d’après Sud Ouest, le talonneur Vincent Giudicelli (25 ans), en fin de contrat avec le MHR à l’issue de la saison, serait en discussions avancées avec l’Aviron bayonnais. Le club basque lui aurait récemment transmis une offre. Après Lyon et Montpellier, le talonneur, apparu à huit reprises cette saison, devrait découvrir un nouveau club la saison prochaine.

Bordeaux-Bègles : Sa rapatrié, un U20 anglais recruté

Confrontée à la longue indisponibilité de Pablo Dimcheff, gravement blessé à un genou, l’Union Bordeaux-Bègles s’active au poste de talonneur. Connor Sa, actuellement en prêt à Carcassonne, a été rappelé par le club girondin et restera jusqu’à fin décembre. Le talonneur international moins de 20 ans anglais Gabriel Oghre (24 ans, 1,78 m, 103 kg) rejoindra ensuite le club du 1er janvier jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 en tant que joker médical. Actuellement en prêt aux Leicester Tigers, le prometteur talonneur évoluait aux Wasps jusqu’à cette saison.

Castres : Broncan confirme le départ de Delaporte

Comme révélé lundi dans ces colonnes, le troisième ligne Baptiste Delaporte (25 ans) va quitter le Castres olympique en juin 2023. Arrivé à l’âge de 13 ans au club tarnais, le flanker va être libéré de sa dernière année de contrat, alors qu’il était initialement lié jusqu’en 2024. "Baptiste Delaporte a l’envie de changer de vie ou de mode de vie, a indiqué le manager Pierre-Henry Broncan. C’est sa volonté personnelle et non celle du club. Il m’en a parlé lors d’un entretien individuel, c’est son choix à lui et c’est comme ça. De notre côté, nous n’avons pas d’énergie à perdre avec ça." Le technicien se montre plutôt fataliste sur le sujet : "C’est comme ça, il faut s’adapter. Vous savez aujourd’hui, les joueurs c’est comme les voitures à l’argus, ils prennent des cotes et des décotes. Ce sont aussi des carrières courtes, donc quand un joueur peut parfois prendre un peu plus d’argent ailleurs, autant qu’il y aille peut-être…"