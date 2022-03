Le trois-quarts, qui évoluait sous les couleurs de Trévise depuis 2017, a été engagé comme joker médical et restera à Pau jusqu’au mois de juin. Sa venue a été motivée par les nombreuses absences au poste de centre. Après la récente blessure à un mollet d’Eliott Roudil, les Béarnais n’avaient plus qu’un seul spécialiste valide : Tumua Manu. "L’arrivée de Marco Zanon répond à une réelle nécessité pour terminer notre saison et aborder sereinement les matchs importants à venir", se félicite le manager Sébastien Piqueronies. Zanon pourrait être aligné dès samedi face à Perpignan.