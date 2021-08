Nouvelle-Zélande : Messam continue avec les Chiefs

Le troisième ligne néo-zélandais vient de s’engager pour une saison avec la province des Waikato Chiefs. Âgé de 37 ans, l’ancien Toulonnais est revenu à Hamilton pour effectuer une pige lors de la fin du dernier Super Rugby Aotearoa en fin de saison dernière. L’aventure va se poursuivre une saison de plus avec la province de ses débuts puisqu’il a commencé à jouer avec les Chiefs en 2003. Champion du monde 2015, il pourrait devenir le 23e joueur de la franchise à dépasser la barre des 100 matchs avec les Chiefs.

La Rochelle : le départ de Patat acté

Dès le début du mois de juillet, Sud Ouest avait révélé que la réorganisation du staff technique voulue par Ronan O’Gara serait fatale à Grégory Patat, l’entraîneur des avants, au profit de Donnacha Ryan, ancien joueur du Racing 92 et ancien partenaire de Ronan O’Gara au Munster. Le Stade rochelais a confirmé dans un communiqué le départ anticipé de son entraîneur : « Le Club et Grégory Patat, qui souhaitait bénéficier de prérogatives plus larges que celles proposées dans le cadre du remaniement du staff pour la saison 2021-2022, n’ont pu tomber d’accord sur le nouvel organigramme sportif. » Les deux parties se sont donc entendus pour mettre un terme anticipé au contrat qui les liait jusqu’en juin 2022. Patat était arrivé au club en 2016. Il avait d’abord dirigé les espoirs avant d’intégrer le staff de l’équipe professionnelle en 2018, en tant qu’entraîneur des avants.

Paris : un pilier géorgien en espoir

Le Stade français a annoncé la signature du pilier géorgien Sergo Abramishvili (17 ans) qui a paraphé un contrat espoir de trois ans. Le joueur, qui arrive de Khvamli, sera un renfort de poids pour le centre de formation parisien.