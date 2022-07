Le CO continue de se renforcer avec des éléments débarquant de la Pro D2. Cette fois, c'est donc Aurélien Azar qui va découvrir le plus haut niveau du rugby français dans le Tarn. Le pilier droit sort de trois saisons plus que réussies sous les couleurs de Carcassonne. Débarqué de Chambéry en 2019, le pilier s'est fait une place dans l'effectif audois jusqu'à en devenir indiscutable. La saison dernière, il a pris part à 28 rencontres, dont 20 en tant que titulaire, il a inscrit quatre essais.

Aurélien Azar s'est exprimé à propos de cette signature : "J’ai choisi le CO car le club me donne l’opportunité de progresser, de découvrir le TOP 14 et le niveau européen, avec un staff et des joueurs ambitieux. Les valeurs du club et l’engouement des castrais m’ont séduit. J’ai hâte de commencer l’aventure en bleu et blanc et j’espère vivre de grandes émotions à Pierre Fabre !"