C'est la bonne nouvelle de la journée côté Maritime. À deux jours du huitième de finale aller de Champions Cup face à Bordeaux, le Stade rochelais a annoncé ce jeudi, la prolongation de son talonneur international, Pierre Bourgarit, jusqu'en 2025. Après les prolongations de Romain Sazy et Tawera Kerr-Barlow en novembre, et celle de Levani Botia en janvier, c'est un autre cadre qui conforte son engagement avec le club charentais. Comme ses plus jeunes coéquipiers, Thomas Lavault, Jules Favre et Paul Boudehent qui ont prolongé en mars, il affirme son désir de s'installer dans la durée. "Je suis très content de prolonger avec le Stade Rochelais ! C'est le travail et le projet ambitieux de tout le club qui m'ont convaincu. Je pense que ce club et moi-même pouvons continuer à grandir ensemble pendant ces trois prochaines saisons !"