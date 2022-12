Le talonneur Wallaby Folau Fainga'a devrait vite suivre Pita Gus Sowakula à Clermont. Alors que l'ASM a annoncé ce matin l'arrivée officielle du numéro 8 All Black pour la saison prochaine, l'Australien aux 33 sélections n'est plus très loin de parapher son contrat en Auvergne. En effet, le départ de Fainga'a pour Clermont reste conditionné à une lettre de sortie de la fédération australienne, une formalité administrative qui devrait vite être réglée. À vingt-sept ans, l’ancien joueur des Brumbies viendra avec sa stature internationale à un poste où Étienne Fourcade et Adrien Pélissié devraient quitter le navire à l’issue de la saison. Fainga’a retrouvera également Irae Simone, avec qui il a passé quatre saisons dans la franchise de Canberra.

Cette saison, le Wallaby a joué trois matchs en tant que remplaçant et a démarré deux tests avec l'Australie. Le talonneur arrivera donc en Auvergne avec un solide statut international et devrait devenir le talonneur numéro 1 de Clermont, aux côtés de Yohan Beheregaray et Benjamin Boudou, l'un des grands espoirs du club auvergnat. Surtout, l'arrivée de Folau Fainga'a devrait envoyer un signal fort à la concurrence et montrer que l'ASM reste toujours attractif dans le monde du rugby... et au niveau national. Car en plus de la venue de Fainga'a, Mohamaed Haouas devrait également débarquer en Auvergne la saison prochaine.