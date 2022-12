Clermont a lancé son premier assaut. Dans le cadre du projet "Clermont 2025" qui doit mener l'ASM vers u nouveau Brennus et une première Champions Cup d'ici trois ans, les dirigeants clermontois ont tenu une conférence de presse pour annoncer la première recrue du club, la saison prochaine. Très attendue sur le marché des transferts après l’annonce du départ d’Arthur Iturria à Bayonne, l’ASM a dévoilé ce lundi midi le nom de sa première recrue jaune et bleu, par l'intermédiaire de Jean-Michel Guillon, Didier Retière et Jono Gibbes. Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique il y a plusieurs semaines, Pita Gus Sowakula s'est engagé avec l’ASM. Le numéro 8 All Black (2 sélections avec la Nouvelle-Zélande) apportera notamment son profil de gros porteur de ballon qui manquait à l’ASM jusqu’à présent. Il s'est engagé deux saisons plus une en option, en compagnie de sa femme Toka Natua, internationale néo-zélandaise qui jouera pour l'ASM-Romagnat.

Le talonneur Wallaby Folau Fainga'a devrait vite suivre Sowakula. À vingt-sept ans, l’ancien joueur des Brumbies viendra avec sa stature internationale à un poste où Étienne Fourcade et Adrien Pélissié devraient quitter le navire à l’issue de la saison. Fainga’a retrouvera également Irae Simone, avec qui il a passé quatre saisons dans la franchise de Canberra.

Penaud toujours espéré, Falgoux vers la prolongation, Haouas ciblé

Après cette première salve, Clermont devrait accentuer sa pression sur le marché des transferts, dans la quête de grands coups. Parmi eux, le dossier de Mohamed Haouas avance bien et l’ASM est en pole position pour enrôler le pilier montpelliérain, sous contrat jusqu’en 2024. Avec les prolongations de Cristian Ojovan (2025) et Rabah Slimani (2024), et l’émergence du prometteur Valentin Simutoga, Clermont s’arme jusqu’aux dents au poste de pilier droit. La prolongation devrait également suivre.

L’autre objectif des dirigeants auvergnats reste évidemment la prolongation de Damian Penaud, sollicité par tout l’Hexagone. À ce jour, la situation ne semble pas avoir bougé, d'un côté comme de l'autre. "Nous sommes très actifs et en discussion avec lui pour lui proposer un projet sportif et personnel conforme à ses attentes" a expliqué le président. Après avoir enchaîné deux victoires face à Montpellier et les Stormers, et encaissé l’affaire Lapandry, Clermont veut à nouveau se projeter avec moins de nuages à l’horizon.

Par Clément LABONNE