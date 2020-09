Mais je lui ai dit : "Vu les contraintes et l’intensité même en deuxième division, je n’ai pas spécialement envie de me remettre dans ça." Après un premier passage de 2008 à 2012 à Aimé-Giral, l'ancien Toulonnais et Toulousain a préféré, cette fois, passer la main : "Il y a tellement de jeunes prometteurs et de joueurs qui ont les dents qui rayent le parquet, autant les valoriser. Moi, je peux intervenir pour apporter ma touche et aider un club, mais pas pour rechausser les crampons et aller au charbon tous les week-ends."