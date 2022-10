Toulon sur la piste Jantjies, Laulala prolonge avec les All-Blacks... Les cinq infos de ce vendredi

En quête d’un ouvreur depuis plusieurs semaines pour épauler Ihaia West, le Rugby Club Toulonnais s’est rapproché d’Elton Jantjies. Selon nos informations, Toulon veut aller vite pour boucler la venue du champion du monde sud-africain (32 ans, 46 sélections), qui se retrouve dans la tourmente après une relation extra sportive.

Nepo Laulala prolonge son contrat d'un an avec la fédération néo-zélandaise et les Auckland Blues. A 31 ans, le All Black (1,84m, 116kg) a disputé 42 rencontres avec la Nouvelle-Zélande.

C'est un petit tremblement de terre du côté de Northampton. L'ouvreur incontesté des Saints, Dan Biggar (32 ans, 100 sélections), ne sera plus un joueur de Northampton la saison prochaine. C'est le club lui-même qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux ce vendredi. Arrivé au club en 2018, le Gallois a disputé 68 matchs avec les Saints, tous en tant que titulaire.

Le comité directeur de la FFR s'est réuni ce vendredi matin à Marcoussis. C'était le premier depuis le procès de son président Bernard Laporte. Ce qu'il faut en retenir, ce sont les comptes au vert et les lieux des prochains tests des sélections féminines et jeunes.

Souvent présente dans les tribunes d'Amédée Domenech, Julie Gayet va intégrer le conseil de surveillance du CA Brive, qui a voté pour un nouveau mode de gouvernance, selon les informations de nos confrères de La Montagne.