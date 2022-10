Le comité directeur de la FFR a livré son verdict ce vendredi matin à Marcousis. Sur le volet économique, le trésorier général Alexandre Martinez a présenté des comptes au vert. La FFR enregistre en effet un bénéfice de 7,5 millions d'euros avant impôts et des recettes record de 137,413 millions d'euros. "Le résultat de l'exercice clos au 30 juin 2022 montre la capacité de la FFR à s'inscrire dans une dynamique de gestion financière à la fois prudente et audacieuse, indique-t-il dans le communiqué de presse. En effet, le résultat enregistré de 7,5M€ avant impôts lui permet d'atteindre avec deux ans d'avance son objectif de reconstitution de ses fonds propres d'avant-crise sanitaire, même de le dépasser."

Alexandre Martinez, trésorier de la FFROther Agency

On apprend aussi les lieux des rencontres du XV de France féminin, et des sélections jeunes. Ainsi, les Bleues, qui s'apprêtent à disputer leur première rencontre dans le Mondial ayant lieu en Nouvelle-Zélande, vont jouer le 16 avril (16h15) à la Rabine de Vannes contre l'Ecosse et le 23 avril (16h15) au stade des Alpes de Grenoble contre le pays de Galles. Les moins de vingt ans affronteront l'Ecosse à Agen le 24 février (21 heures) et le pays de Galles le 19 mars (21 heures) à Oyonnax.