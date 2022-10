Nepo Laulala restera un an de plus ! Le pilier droit a signé une extension de son contrat avec la fédération néo-zélandaise et les Auckland Blues. Le All Black (1,84m, 116kg) a disputé 42 rencontres avec la Nouvelle-Zélande, et ce à 31 ans. Un élément important quand il s'agira de choisir le groupe pour disputer la Coupe du monde en France.