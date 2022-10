Un champion du monde de perdu (Etzebeth), un autre de retrouvé (Jantjies) ? En quête d’un ouvreur depuis plusieurs semaines pour épauler Ihaia West, le Rugby Club Toulonnais s’est bien rapproché d’Elton Jantjies.

Avec le départ de Julien Blanc pour Castres, le club frappé du muguet a retrouvé une marge de manœuvre pour rééquilibrer son effectif, qui ne compte qu’un ouvreur de formation avec l’ex-Rochelais. En conférence de presse, ce jeudi, Pierre Mignoni avait d’ailleurs confirmé que les Rouge et Noir étaient en quête de la perle rare : "On réfléchit à un renfort notamment au poste d’ouvreur, a lâché Pierre Mignoni. On y pense depuis des mois. Après, nous prendrons quelqu’un uniquement s’il y a une bonne opportunité." Cette dernière s’appelle Elton Jantjies. Si un temps, les Varois ont pu scruter du côté du ProD2 (Herron) ou vers les ouvreurs de Worcester, club en liquidation judiciaire, le choix est désormais défini en interne. "

La Rade pour oublier la polémique

À 32 ans, Elton Jantjies va se retrouver libre de tout contrat en raison d’une affaire extra sportive. En septembre dernier, le demi d’ouverture a été prié de quitter les Springboks en plein Rugby Championship à la suite d’une relation supposée avec Zeenat Simjee, diététicienne de l’équipe nationale.

Top 14 - Elton Jantjies (Section paloise-Pau) contre le Racing 92Icon Sport

L’intéressé avait présenté ses excuses, mais nié cette relation : "Je suis bien conscient que les articles de presse sur mon comportement récent ont causé beaucoup de déception et de colère chez de nombreuses personnes, et je m'en excuse sans réserve auprès de tous ceux que j'ai blessés ou déçus, mes coéquipiers, l'équipe dirigeante des Springboks et de SA Rugby. Simjee n'a jamais été avec moi dans aucune des deux maisons où j'ai séjourné. Elle est une bonne amie et rien de plus. Que son nom soit de la sorte traîné dans la boue est une honte."

L’affaire a fait grand bruit jusqu’à la franchise des Urayasu D-Rocks. Sous contrat avec l’écurie japonaise, le môme de Graaff-Reinet va être probablement libéré. Avec un tel curriculum vitae, son profil est demandé, Toulon a avancé ses pions pour battre la concurrence.

Jantjies connaît le Top 14

En plus d’avoir une immense expérience internationale (46 sélections), le chétif ouvreur (1,76 m, 88 kg) a l’avantage d’avoir déjà goûté aux joutes du Top 14. De mai à juin 2021, recruté en qualité de joker médical pour suppléer les blessures du duo Hastoy-Harris, il avait participé au maintien de la Section paloise dans l'élite. En trois rencontres, il avait inscrit 26 points au pied.

Sur les bords de la Méditerranée, l’ex-élément de la franchise des Lions poursuivrait la liste des Sud-Africains ayant évolué avec le maillot frappé du muguet sur le cœur lors de la dernière décennie (Van der Merwe, Vermeulen, Smith, Rossouw, Botha, Habana…). Il ne serait également pas dépaysé en retrouvant ses compatriotes Cheslin Kolbe et Cornell Du Preez.

Mathias Merlo