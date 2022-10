Ancien des Ospreys, le capitaine du pays de Galles a jusqu'à présent inscrit 605 points avec Northampton. "Quand il est arrivé aux Saints en 2018, nous étions un club en transition et on attendait beaucoup de lui. Il a joué un rôle majeur dans la reconstruction de l'équipe, a déclaré le directeur du rugby des Saints, Phil Dowson. Dan est un homme bon et il ne manquera pas d'offres pour la saison prochaine et au-delà. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, le meilleur quelle que soit l'opportunité qu'il choisit de poursuivre." Alors qu'il semble encore indispensable aux Saints, celui qui a disputé trois rencontres sous le maillot des Lions Britanniques et Irlandais va maintenant devoir trouver une porte de sortie.

Le principal intéressé, de son côté, ne manquait pas de remercier chaleureusement le club pour ces quelques années passées ensemble. : "J'ai adoré mon séjour à Northampton, un club de rugby traditionnel qui regorge de gens formidables. Ce fut un privilège de porter le maillot noir, vert et or. J'aurais aimé pouvoir jouer plus pour le Club - j'ai raté quelques matchs ces dernières années en raison de mes engagements internationaux - mais il n'y a pas de meilleur endroit pour jouer au rugby que le Franklin's Gardens devant un groupe incroyable de supporters. Northampton sera le premier résultat que je recherche un samedi après-midi à l'avenir !"