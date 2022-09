Selon le communiqué de la Ligue Nationale de Rugby, c'est le degré supérieur de l'échelle de gravité qui a été retenu contre O'Gara, soit une suspension de six semaines. Une sanction aggravée par le fait que le manager rochelais possédait déjà un casier disciplinaire - puisqu'il avait été sanctionné de deux semaines de suspension en fin de saison dernière, après avoir contesté des décisions arbitrales face au Racing 92 - puis remises à six semaines après la prise en compte de circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, conduite avant et pendant l’audience).

Ronan O'Gara sera requalifié le 31 octobre 2022 et le Stade rochelais doit s'acquitter de 10 000€ d'amende. Parmi les autres décisions prises, Fritz Lee a été relaxé et sera donc disponible pour la prochaine rencontre de championnat, à l'instar de Tevita Ratuva. Le Briviste, non-sanctionné est par ailleurs blessé et manquera plusieurs mois de compétition.

Enfin, la sanction est lourde pour le deuxième ligne montalbanais Maselino Paulino. Lors du match contre Agen, celui qui n'avait pas été expulsé sur le terrain a finalement été reconnu coupable de brutalité et plus particulièrement de "Donner un coup de poing ou frapper avec la main ou le bras (y compris un plaquage "cravate")". Son casier disciplinaire étant déjà rempli, sa sanction a été alourdie. Au total, le Samoan doit purger une peine de neuf semaines de suspension. Il ne sera de retour sur les terrains qu'à partir du 3 décembre prochain.