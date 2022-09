Ce mercredi, le club corrézien a communiqué sur ses blessés, et il y a énormément de monde ! On y apprend tout d'abord que les blessés de longue date, Thompson-Stringer, Marais, Jirèche et Douglas poursuivent leur réeducation tandis que Paulos, Brennan, Vanaï et Zafra ne devraient pas attendre très longtemps avant de reprendre l'entraînement.

Les longues absences de Japaridze, Ratuva et Bituniayat étaient déjà connues mais le CAB a perdu deux autres éléments forts ces derniers jours. Tout d'abord Nico Lee. Le centre sud-africain s'est blessé au genou face à Montpellier et sera absent plusieurs semaines.

C'est encore plus grave pour Rodrigo Bruni. La recrue venue de Vannes devra attendre (longtemps) avant de porter la tunique briviste. Le troisième ligne argentin s'est tout simplement fracturé le pied face à l'Afrique du Sud le week-end dernier. L'ancien Vannetais devrait être absent plusieurs mois... C'est une véritable hécatombe du côté du CAB.