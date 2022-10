Il n’a pas été particulièrement flamboyant, mais Rémi Lamerat a fait un match plutôt sérieux dimanche dernier, sur la pelouse de Gerland. Face au LOU, l’habituel centre bordelais découvrait pourtant un tout nouveau poste : celui de flanker. Lui le puissant gabarit (105kg tout de même), n’avait rien à envier à un troisième ligne de formation sur le volet du combat dans le jeu. En revanche, il n’a - logiquement - quasiment pas participé à l’animation de l’alignement bordelais en touche, ce qui est plutôt embêtant pour ce poste. Si la bonne moisson de Bastien Vergnes-Taillefer a permis aux Girondins de sauver les meubles dans ce secteur, il semble que le retour d’un troisième ligne plus apte à participer aux tâches de conquête serait une bonne nouvelle.

Retour de Diaby, première pour Giammarioli

Et ça tombe bien, l’UBB devrait pouvoir évoluer avec trois troisième ligne de métier pour la réception du Racing 92 samedi, dans un match aux enjeux très importants. Déjà, le co-capitaine Mahamadou Diaby, ménagé face à Lyon, pourrait bien être présent face aux Franciliens. S’il a énormément enchaîné en ce début de saison, jouant 374 minutes sur 480 possibles, il était en tout cas bien à l’entraînement cette semaine. « Il y a plusieurs de joueurs avec peu de repos, mais c’est surtout Mahamad’ qu’on a pas du tout économisé en semaine », avertissait déjà Christophe Urios avant la rencontre face au Stade français.

Mahamadou Diaby - Bordeaux-Bègles.Icon Sport

Même si le guerrier de la troisième ligne n’était pas titularisé samedi soir, un autre joueur est grandement attendu : Renato Giammarioli. L’Italien, arrivé la semaine dernière en tant que joueur supplémentaire, devrait connaître sa première sous le maillot bordelais. « Il n'a pas joué pendant un mois, mais il est prêt. C'est un joueur qui porte bien le ballon. Il est très fort en attaque, il va vite, il bouge beaucoup et défensivement, il est très fort », avait présenté Urios. Présent aux côtés du groupe lors du déplacement à Lyon dimanche, l’ancien des Zebre a pu découvrir à vitesse grand V sa nouvelle équipe avant d’enfin se lancer dans le bain. Sa prestation sera particulièrement scrutée.

Pour ce qui est du reste de la troisième ligne, Timu et Vergnes-Taillefer sont toujours opérationnels, alors que Marais et Roussel pourraient dépanner en reculant d’un cran. Pour rappel, Miquel, Bochaton, Lachaise ou encore Petti seront encore absent plusieurs semaines. Si la troisième ligne reprend, malgré tout, quelques couleurs, ce n’est pas le seul poste ou l’UBB pourra compter sur des retours. Zack Holmes, auteur d’un bon début de saison avant une blessure à l’ischio est de retour. Il permettra de faire souffler Matthieu Jalibert. Nans Ducuing et Madosh Tambwe ont également repris l’entraînement alors que Santiago Cordero postule. Le match face au Racing 92 s’annonce décisif pour une UBB qui tout de même bien armée.