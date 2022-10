"Nous sommes très contents de gagner à l’extérieur. Il faut y arriver très vite dans une saison sinon ça peut se retourner contre nous. Malgré un contenu qui est approximatif. On a rien fait d'extraordinaire mais l’équipe a fait preuve de maîtrise, elle en avait peut-être moins la saison dernière. On a été relativement propre en défense et on a su marquer quand il le fait, en allant jouer chez eux, en occupant. On a respecté ce que l’on s’est dit."