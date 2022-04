"Le point de bonus est important parce qu’il nous permet de rester dans les 6, mais il n’est pas satisfaisant non plus par rapport au résultat qu’on aurait pu espérer. Il y a eu un gros engagement de notre part dans le jeu au sol qui nous a permis de récupérer pas mal de ballons de turnover, et c’est quelque chose qu’il faudra garder jusqu’au bout. Mais on a connu trop de déchets au niveau de la conquête, on a commis trop de petites erreurs sur plein de petits détails pour aller chercher un peu mieux. Les rotations que nous avions réalisées au niveau de l’équipe ne sont pas une excuse, à nous de mettre les bouchées doubles pour présenter un meilleur visage dès la semaine prochaine."