À Toulouse, les périodes de doublons sont souvent un cas épineux à gérer. Lors du tournoi des Six Nations de l’an passé, le club avait enregistré cinq défaites en huit rencontres sans ses internationaux. Cette saison, lors de la tournée d’automne, les hommes d’Ugo Mola ont disputé trois matchs, et aucune victoire. Battu à Bayonne (26-22), accroché à Ernest-Wallon contre le Stade français (16-16), puis de nouveau défait à Lyon (21-14) et ce malgré un retour partiel des internationaux.

Passé cette période internationale, Toulouse retrouve un effectif quasiment au complet, selon Clément Poitrenaud, entraîneur des arrières à la veille de la réception de Perpignan : "À part les blessés que vous connaissez, tout le monde est de retour." Les internationaux sont donc tous sur le pont dans les rangs toulousains, avec en prime une excellente nouvelle, le retour de suspension d’Antoine Dupont, après la réduction de sa peine et qui postule directement pour une place ce week-end.

Top 14 - Toulouse reste sur une série de trois matchs sans victoire en championnatIcon Sport

Un groupe pratiquement au complet qui tend désormais à repartir de l’avant après ces coups d’arrêt en championnat : "il faut stopper cette série décevante et remettre l’église au centre de village" a ajouté l'entraîneur toulousain. Cette réception de Perpignan semble sur le papier être le bon moyen de repartir sur une bonne dynamique, mais pour Rodrigue Neti, pilier gauche, il faudra tout de même rester prudent : "oui il faut se remettre la tête à l’endroit, retrouver notre rugby, et ce match contre Perpignan peut nous faire du bien, mais attention tout de même, c’est une belle équipe."

Une répétition avant l’Europe

Le leader du championnat disputera donc un dernier match en Top 14 ce samedi, avant de débuter sa campagne européenne. Pour rappel, les Rouges & Noirs démarreront par un déplacement en Irlande, sur les terres du Munster le dimanche 11 décembre, et recevront ensuite les Sales Sharks à Ernest-Wallon le 18 décembre prochain.

Champions Cup - Antoine Dupont et les Toulousains vont retrouver Thomond Park, un an après le quart de final remporté aux tirs au butIcon Sport

Bien que côté toulousain on assure de pas être focalisé que sur la Champions Cup, la rencontre contre les Catalans va donc pouvoir aussi servir de répétition générale avant le début de l’aventure européenne. "Non nous ne sommes pas focus sur le Munster, même si ce déplacement va arriver vite. Mais oui on espère que samedi sera un bon tremplin, une bonne répétition" avoue Rodrigue Neti.

Même son de cloche du côté d’Anthony Jelonch, de retour en club après un mois passé avec le XV de France, qui évoque également une grosse motivation en vue des échéances à venir "la semaine prochaine on a une autre compétition qui démarre, on veut donc faire un gros match ce week-end pour bien se lancer ensuite au niveau européen."

L’objectif est clair et assumé pour le club de la ville rose. Il faut retrouver cette dynamique qui existait avant la période internationale pour redevenir cette machine à gagner, tant au niveau national qu’européen.

Ghyslain Le Roy