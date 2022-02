Les Tops

Sofiane Guitoune

Le centre a semblé être le seul à amener un peu de vitesse dans le jeu des hommes d'Ugo Mola. Rassurant balle en main, il n'a peut-être pas fait d'énormes différences, mais il a, à chaque fois, amené un petit quelque chose en plus sur ses courses. Il est le joueur ayant battu le plus de défenseurs dans le match.

Santiago Cordero

Il est à un mètre d'inscrire un essai qui aurait changé le court de la rencontre, après avoir déposé l'arrière-garde toulousaine. Et plus globalement dans le match, il a été la seule source de danger dans la ligne d'attaque bordelaise, en manque total de créativité. Il a ce soir été un véritable leader sur le terrain.

Top 14 - Santiago Cordero (UBB)Icon Sport

Pierre Bochaton

Il ne devait pas être titulaire, mais il a finalement profité de la blessure de dernière minute de Jandre Marais pour se glisser dans le XV de départ des Bordelais. Et il a performé. Comme la semaine dernière face au Racing 92, le jeune troisième ligne a découpé en défense et s'est montré serein lors de ses prises de balles en touche. Il termine meilleur plaqueur du match.

Les Flops

Guillaume Cramont

Le jeune talonneur toulousain a été très discret dans le jeu et a en plus gâché de nombreuses munitions en touche. Ses lancers non-assurés ont coûté cher aux Toulousains, lesquels avaient en plus misé un moment sur les pénaltouches. Ces imprécisions en zone de marque font partie des raisons pour lesquelles Toulouse n'a pas inscrit d'essai.

Louis Picamoles

Il se devait d'amener son expérience dans cette jeune équipe, et de montrer l'exemple. Mais il s'est surtout montré indiscipliné et a manqué la quasi-totalité de ce qu'il a entrepris, à l'image de sa passe manquée pour Lesgourgues, alors qu'une bonne situation s'offrait aux siens. Un match à oublier.

Top 14 - Louis Picamoles (UBB)Icon Sport

Clément Maynadier

À l'instar de son adversaire direct, il n'aura pas été d'une précision chirurgicale sur ses lancers en touche. Dans le jeu, il perd trois ballons et n'a pas été efficace ballon en main. Très insuffisant pour un joueur qui doit, comme Picamoles, amener de l'expérience et de l'impact aux Bordelais, privés de nombreux cadres.