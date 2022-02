Menés par l'ASM, vous avez réussi à inverser la tendance dans les derniers instants, dimanche. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre ?

Nous avons réussi à produire un petit peu de jeu et à faire preuve d’un gros caractère à la fin. Vous savez, nous avons eu ce genre de match dans le passé, où nous étions menés et où nous n’avions pas su renverser la tendance. Là, nous y sommes arrivés. Ce sont les points positifs. Après, nous avons été mis sous pression en première mi-temps, nous avons beaucoup subi et avons été très indisciplinés. L’analyse était un peu contrastée, mais nous étions bien évidemment contents du résultat.

Qu’avez-vous pensé de la prestation de Thibault Debaes, votre seul ouvreur de métier face à Clermont ?

Nous avons été contents de son match, mais sincèrement, nous n’avions aucun doute là-dessus. Nous sommes conscients de ce qu’il peut faire, puisqu’il le montre depuis un moment à l’entraînement. Il apprend aux côtés de Zack Henry et Antoine Hastoy qui font une grosse saison. Quand il a une opportunité, comme ce fut le cas ce week-end, il faut la saisir. C’est ce qu’il a fait. C’est très bien pour nous. On voit qu’il est dangereux, il arrive à mettre les défenses sous pression et nous l’avons aidé pour le mettre dans de bonnes conditions.

Depuis le début de la saison, vous alternez le bon et le moins bon. Pourquoi ?

C’est un petit peu ce qui pêche. Je ne sais pas s’il y a une explication particulière, mais il faut qu’on arrive à être constant sur toutes les mi-temps d’un match. Souvent, on alterne les résultats et les mi-temps. Je pense qu’il nous manque un peu de constance dans notre travail et dans la précision ou la réalisation de nos tâches, pour arriver à enchaîner les victoires.

Aujourd’hui, la Section est neuvième du classement, à quatre points de la sixième place et à huit points de la douzième. Regardez-vous devant ou derrière ?

On regarde vraiment le match qui va suivre, sans faire de langue de bois. On sait de quelle saison on sort. On préfère rester vraiment humble dans nos performances, surtout qu’elles prouvent qu’on n’est pas encore tout à fait stable. On travaille petit à petit, on essaye d’enchaîner les bons contenus. Il faut qu’on reste réguliers là-dessus, pour pouvoir espérer peut-être autre chose. Aujourd’hui, nous n’en sommes pas là. Nous sommes dans la recherche de constance au niveau du contenu des matchs.

Néanmoins, la victoire acquise face à l’ASM vous a fait basculer du bon côté du classement…

Oui, c’est sûr. Elle était importante. Nous attaquons un bloc de cinq matchs (deux déplacements à Montpellier et au Racing, deux réceptions de Toulouse et La Rochelle, puis un voyage à Bordeaux). C’était primordial de battre Clermont, mais ce succès ne représente pas grand-chose au vu du bloc qui arrive. Maintenant, il faudra un peu plus de rigueur et de concentration sur les prochains matchs.

La Section veut-elle et peut-elle jouer le top 6 ?

Entre ce qu’on veut, ce qu’on peut et ce qu’on doit faire, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Je n’ai pas la réponse à “est-ce qu’elle peut ?” Ce qui est sûr, c’est qu’on va essayer de faire des performances tous les week-ends pour avoir la place qu’on mérite dans les semaines qui arrivent. C’est la seule chose que je peux vous dire, car on revient de quelques saisons où nous étions dans le dur. Je préfère donc être patient et humble dans nos résultats.

Challenge Cup - Lucas Rey (Pau) contre le Stade françaisIcon Sport

Samedi, vous allez à Montpellier, qui impressionne en ce moment. Quelle sera votre ambition ?

Le MHR est en très grande forme avec sept victoires d’affilée. L’ambition sera donc de continuer avec ce caractère, cet état d’esprit. Nous voudrons être constants dans le contenu. Contre Clermont, nous avons alterné le bon et le moins bon. Il faut essayer de faire un match costaud, solide et précis sur 80 minutes. Ce qui est sûr, c’est qu’on n’y va pas pour faire “tourner”. On y va pour se tester et faire un gros match.

Vous l’avez dit, février sera copieux pour votre équipe. Y verrez-vous plus clair à la fin du mois ?

Oui, ça, on peut le dire. Ce mois de février va déterminer pas mal de choses et les cinq prochains matchs seront déterminants pour la suite de la saison. Nous voulons essayer de figurer du mieux possible.

Personnellement, vous êtes le talonneur le plus utilisé par Sébastien Piqueronies. Quelle analyse faites-vous de votre saison ?

Je suis plutôt content de mon rôle occupé au sein de l’équipe. J’ai envie d’être un peu plus constant dans mes performances, en essayant d’être un peu plus influent, notamment sur le jeu offensif. Je suis quand même content de la confiance que me porte le staff et je pense donner le maximum pour qu’elle soit réciproque.

Est-ce votre première saison en tant que capitaine ?

C’est la première complète. La saison dernière, je le suis devenu après le changement de coach. J’avais donc fait la seconde partie de saison avec ce rôle. Je tiens à préciser que je partage ce rôle avec d’autres joueurs.

Que représente ce brassard ?

C’est une fierté de pouvoir représenter la Section et de pouvoir essayer de donner mon maximum. C’est aussi une responsabilité. Je prends ça comme une preuve de confiance et j’essaye de la rendre au maximum. Je ne me prends pas trop la tête.

Vu de l’extérieur, on a l’impression qu’un joli projet est en train de démarrer à Pau, sous la houlette de Sébastien Piqueronies, avec quelques jeunes du coin…

Oui, c’est son ambition. Nous voulons commencer à construire quelque chose de façon humble et sans s’enflammer. Ce sont les mots d’ordre. Nous sortons de quelques années difficiles, nous sommes encore en construction. Je pense qu’il y a un projet sympa qui arrive à la Section. Nous allons donner notre maximum pour qu’il puisse voir le jour et marcher.