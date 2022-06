Jamais un club de Top 14 n’avait réussi à se maintenir dans l’Access Match depuis l’instauration de ce barrage entre le 13e de Top 14 et le finaliste perdant de Pro D2. Pourtant, les Catalans s’étaient préparés psychologiquement à ce match depuis plusieurs semaines, et pouvaient s’appuyer sur un probant succès la semaine passée face à l’UBB, pour se montrer confiant. En face, et malgré une saison incroyable, Mont-de-Marsan ne s’était pas remis de la terrible déception de la semaine passée, après sa lourde défaite face à Bayonne en finale de Pro D2. Avec zéro point en seconde période, Mont-de-Marsan a finalement cédé sur une infériorité numérique, qui a changé la rencontre.

Une entame canon, en se laissant porter par son formidable public. Une première pénalité, qui trouve le poteau et la barre, et Mont-de-Marsan a mis à peine plus de 5 minutes pour inscrire le premier essai du match. Sur un jeu au pied inspiré de Wakaya dans les 22 mètres, Laousse-Azpiazu s’est montré le plus rapide, pour montrer la voie à son équipe (7-0, 5e minute). Crispés en début de rencontre, les Catalans ont rapidement fait le choix gagnant de tenter de marquer des essais plutôt que des pénalités, mais se sont d’abord heurtés à la défense montoise. Mais avec conviction, l’USAP trouvait à son tour la faille, également sur un jeu au pied dans les 22 mètres, où Jaminet arrivait in-extremis à aplatir sont tout premier essai de la saison (10-10, 18e minute). Le jeu s’est ensuite équilibré, mais les meilleures occasions étaient Montoises. Du Plessis a manqué un surnombre, avec une passe imprécise pour Laousse-Azpiazu, alors que l’essai semblait tout fait. Les buteurs ont ensuite pris le relais, et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur une égalité parfaite 16-16, dans une rencontre agréable et bercée par une ambiance bonne enfant et festive.

Jaminet auteur de son premier essai de la saison et déterminant avec 26 points

En début de seconde période, les locaux se montraient toujours aussi maladroits, avec un placage manqué de Goneva, qui recevait un carton jaune qui s’avèrera décisif. Perpignan a profité de l’occasion pour mettre la pression et ajouter deux nouvelle pénalités par son arrière-buteur Jaminet, toujours aussi juste dans ses tentatives au pied (16-22, 55e minute). Sûrs de leurs forces, les Catalans ont alors fait basculer la rencontre dans la foulée, suite à une prise d’initiative d’Acebes, qui déséquilibrait toute la défense sur un jeu au pied par dessus pour lui même. De la Fuente partait ensuite en dribbling , après un relais de Tedder, et donnait une avance capitale à son équipe (16-29, 57e minute). Un 13-0 en infériorité numérique, qui mettait un énorme coup aux Landais. Si l’espoir est un peu revenu suite au carton jaune de Shaun Eru sur un placage dangereux, la défense de l’équipe de Top 14 se montrait intraitable et profitait d’un contre de 80 mètres, pour assurer définitivement la victoire par un troisième essai de Lucas Dubois (16-34, 70e minute). Dans le sillage d’un Melvyn Jaminet auteur de 26 points, Perpignan assurait définitivement la victoire avec un 4e essai de Tristan Tedder à 5 minutes du terme de la rencontre et validait logiquement son maintien en Top 14 avec une victoire finale nette et sans bavure 16-41.

Avec cette victoire majuscule, Perpignan à donc sauvé sa saison en devenant la première équipe de l’élite à éviter le terrible piège de l’Access Match. Les Catalans s’offrent donc le droit de jouer une deuxième saison de suite en Top 14 et devront s’appuyer sur cette fin de saison pour repartir plus fort encore l’année prochaine. Pour le le Stade Montois, c’est une nouvelle terrible déception après la finale de la semaine passée face à Bayonne. Le coup est rude pour des Landais avec cette première défaite à domicile au plus mauvais moment. Les joueurs de Pro D2 devront se remobiliser pour aborder la prochaine saison avec autant d’ambition, mais sans leur facteur X, Léo Coly, qui va maintenant rejoindre Montpellier.