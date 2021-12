"Certes, on fait 2 ou 3 erreurs, eux aussi, mais ça se joue sur la dernière action, avec un temps de jeu de 3 minutes, avec 672 fautes, et une 21e pénalité qui n'est pas sifflée [...] Je n'ai rien à dire sur cette équipe de Castres et j'ai envie de retenir qu'en mettant ce contenu-là, on peut vraiment espérer atteindre notre objectif. On n'a pas baissé la tête mais c'est dommage pour mes joueurs qui ont pourtant fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas juste pour eux et je n'aime pas quand ce n'est pas juste", a déclaré Arlettaz, avant de revenir sur l'arbitrage de Romain Poite : "C'est le meilleur arbitre français... Mais ça, c'était l'an dernier. Pas sûr qu'il l'ait cette année (la récompense de meilleur arbitre N.D.L.R.)".