Une semaine après sa belle victoire face au Stade toulousain, le Stade français s’est imposé face au Biarritz olympique 65-19. Ainsi, les soldats roses poursuivent leur remontée au classement et se rapprochent du top 6. Le BO, de son côté, est toujours dernier

Il ne fallait pas arriver en retard, samedi, au stade Jean-Bouin. Pour cause, on ne jouait que depuis trente secondes et Joris Segonds, d’une pénalité, ouvrait le score (3-0). Un instant plus tard, c’est son demi de mêlée, Arthur Coville, qui inscrivait le premier essai du match, et après trois minutes, Paris menait déjà 8-0. Le début d’un long calvaire pour le BO.

En effet, absent des débats et une nouvelle fois beaucoup trop indiscipliné (11 pénalités lors du premier acte), Biarritz se montrait particulièrement défaillant en défense et ne pouvait rien faire face aux vagues Parisiennes. Ainsi, les joueurs de la capitale, dominateurs en mêlée fermée et bien plus inspirés que les Basques, récitaient leur rugby. Au cours de ce premier acte, ouvert et débridé, ils proposaient quelques mouvements de qualité (67% de possession, 22 défenseurs battus !). Waisea Nayacalevu, Sekou Macalou ou Sefanaia Naivalu très en vue, menaient la vie dure aux Biarrots, qui, à la pause étaient menés 39-07 en ayant encaissé pas moins de six essais (Coville, doublé de Naivalu, de pénalité, Waisea, Hamadaoui).

Dyer voit rouge

Dépassés pendant les quarante premières minutes, les Basques revenaient des vestiaires avec de meilleures intentions. Plus percutants et incisifs, ils mettaient la main sur le ballon en début de seconde période et James Cronin marquait le deuxième essai de son équipe (43e), après celui inscrit par Johnny Dyer en première mi-temps. Ce même Dyer, à une demi-heure de la fin, était contraint de laisser ses coéquipiers à quatorze jusqu’à la fin de la partie. Pour cause, après un premier jaune reçu pour une faute près de son en-but (16e), le fidjien en recevait un second suite à un maul écroulé (52e), synonyme de carton rouge. Profitant de cette supériorité numérique, les soldats roses poursuivaient leur récital et marquaient quatre essais de plus pendant le second acte. Bien aidés par une mêlée ultra dominatrice, les Parisiens étouffaient le BO, qui se consolait avec un essai de Gavin Stark en toute fin de match.

Ainsi, les joueurs de Gonzalo Quesada remportent une victoire amplement méritée et affirment leurs ambitions en ce début d’année 2022. Biarritz, de son côté, va avoir mal à la tête, avec cette claque reçue à la capitale.